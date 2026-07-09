160ετηρίδα Αρκαδικής Εθελοθυσίας: Συνέντευξη Τύπου-Ανακοίνωση Επετειακών Εκδηλώσεων

Το βίντεο (εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=nTNIDs_vIGA)

είναι από τη συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Τετάρτη, 8η Ιουλίου 2026, με τη συμμετοχή:

1) του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής για τις Εκδηλώσεις της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας,

2) της Αντιπεριφερειάρχου Περιφερειακής Ενότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονή, εκ μέρους της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχου Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη,

3) του Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνου Τσάκωνα, εκ μέρους του Δήμου και του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη, και

4) του Πανοσιολ. Αρχιμ. Θεολόγου Παπαλεβυζάκη, Ηγουμενοσυμβούλου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, εκ μέρους του Καθηγουμένου της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Τίτου Βαμβακά.

Κατά τη συνέντευξη ανακοινώθηκαν από τις συνδιοργανώτριες αρχές τα περί των εκδηλώσεων κατά το τρέχον επετειακό έτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από το Ολοκαύτωμα και την Εθελοθυσία των Ηρώων του Αρκαδίου.

Επετειακές Εκδηλώσεις Μηνός Ιουλίου 2026

27 Ιουλίου 2026 – 5.00 μ.μ. Τιμητική Εκδήλωση για τα 160 έτη της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

28 Ιουλίου 2026 – από 9.00 π.μ. Εθελοντική Αιμοδοσία, στους χώρους της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες», σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης «Δότες Ζωής».

28 Ιουλίου 2026 – 8.00 μ.μ. Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αγίου Βασιλείου, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου