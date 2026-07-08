Καλοκαιρινή… μπόρα στην Κρήτη: Πού προβλέπονται βροχές και καταιγίδες!

Καιρός: 30αρια, νεφώσεις και πιθανότητα βροχών και καταιγίδων στην Κρήτη – Η αναλυτική πρόγνωση για την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Τα σύννεφα που θα συγκεντρωθούν στην ενδοχώρα της Κρήτης ενδέχεται να φέρουν βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Πέμπτης 9 Ιουλίου και μετά!

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού του meteo.gr, ο υδράργυρος θα είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου στο σύνολο του νησιού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, από την πρόγνωση των μετεωρολόγων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας προβλέπονται τα κάτωθι:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από το πρωί νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους και στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως για την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη το μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενίσουν μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με σημαντική εξασθένηση μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Cretalive