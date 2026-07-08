Εκδήλωση στο Καστέλλι αφιερωμένη στον Μανόλη Λιδάκη και στα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ

Στις 15 Ιουλίου με διοργανωτές 22 Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση των 22 Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου Πεδιάδος, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη Μανόλη Λιδάκη που τόσο τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του και στα 100 χρόνια από την ίδρυση του ποδοσφαιρικού σωματείου του ΟΦΗ. Όπως είναι γνωστό, ο αείμνηστος καλλιτέχνης που “έφυγε” τον Φεβρουάριο του 2025, ήταν θερμός υποστηρικτής του ΟΦΗ.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν αρκετοί καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν με τον Μανόλη Λιδάκη (Άννα Ψυχογιού, Γιάννης Διονυσίου, Γιάννης Λιδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Ζωή Παπαδοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μάριος Φραγκούλης, Μιχάλης Τζουγανάκης, Μπάμπης Στόκας, Παντελής Θαλασσινός) και θα τιμηθούν 10 δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που φόρεσαν τη φανέλα του ΟΦΗ διαχρονικά (Σταυρακάκης Κώστας, Ρουμπάκης Μανόλης, Συντιχάκης Μανόλης, Πανακάκης Μανόλης, Καμπάνης Νίκος, Ροδιτάκης Μανόλης, Δαβάκης Αντώνης, Κοζανίδης Στέλιος, Πλουσής Βασίλης, Φραγκουλάκης Μιχάλης), ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης για την επιτυχία της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδος, ο παλαίμαχος αθλητής βόλεϊ του ΟΦΗ Γεράσιμος Μαριάτος Μεταξάς που απεβίωσε πρόσφατα, η ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Δωριέας Καστελλίου και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων ΟΦΗ.

«Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου δεν ξεχνούν τον Μανόλη ΛΙδάκη που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του και τον ΟΦΗ, το ποδοσφαιρικό καμάρι της Κρήτης, που το 2025 συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής», αναφέρουν στην ανακοίνωση τους οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, η Περιφέρεια Κρήτης και η ΠΑΕ ΟΦΗ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ