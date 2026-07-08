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Εκδήλωση-αφιέρωμα την Πέμπτη στην Κρητική μαντινάδα

Από: ΠΚ team

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Θα λάβει χώρα στο Κηποθέατρο “Ν.Καζαντζάκης”.

Μια εκδήλωση-αφιέρωμα στην Κρητική μαντινάδα με τιμητική αναφορά στο έργο του σπουδαίου μαντιναδολόγου Μιχάλη Στεφανάκη ή «Στεφανομιχάλη», θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 20:40, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Η εκδήλωση με τίτλο «Μια μαντινάδα όλη η ζωή», οργανώνεται από τον Λαογραφικό όμιλο «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης»,σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Ομιλήτρια θα είναι η γνωστή παραγωγός λαογραφικών εκπομπών Βούλα Νεονάκη.

Παίζουν και τραγουδούν τα σπουδαία μουσικά συγκροτήματα των: Μανώλη Αλεξάκη, Μανώλη Ρασιδάκη, Γιώργου Λεκάκη, Αντώνη Σαλούστρου και Μανώλη Κατσαμά.

Χορεύουν τα χορευτικά συγκροτήματα του λαογραφικού ομίλου «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης»

Το πρόγραμμα παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης.

Είσοδος ελεύθερη

 

 

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ΠΚ team
ΠΚ team
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