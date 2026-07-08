Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Καμπάνα» σε 57 άτομα από την Κρήτη για τη μεγάλη απάτη με επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν συνολικά 57 άτομα για υπόθεση απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, ύστερα από απόφαση του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η δίωξη ασκήθηκε κατόπιν ενεργειών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα, ενώ η σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε από την έδρα της υπηρεσίας στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, η EPPO γνωστοποίησε ότι έχει ήδη καταθέσει έφεση κατά της αθώωσης ενός εκ των κατηγορουμένων. Την ίδια στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο να προκύψουν ποινικές ευθύνες για τρεις υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιτόπιους ελέγχους που συνδέονται με την επίμαχη υπόθεση.

Η δικαστική κρίση αφορά αιτήσεις για λήψη ενισχύσεων μέσω του Εθνικού Αποθέματος, ενός μηχανισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θεσπίστηκε το 2015 με στόχο να στηρίξει νέους γεωργούς και όσους ξεκινούν για πρώτη φορά αγροτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κατά την περίοδο 2019-2022 οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν δηλώσεις στις οποίες υποστήριζαν ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Για να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους, δήλωσαν ότι κατείχαν ή είχαν μισθώσει γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς, τις οποίες εμφάνιζαν ως βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, παραγωγικούς βοσκότοπους ή εκτάσεις με αγριελιές, ενώ οι ίδιοι είχαν ως τόπο εγκατάστασης την Κρήτη.

Η έρευνα της EPPO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στις συγκεκριμένες εκτάσεις δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Όπως επισημαίνεται, τα αγροτεμάχια βρίσκονταν περίπου χίλια χιλιόμετρα μακριά από την έδρα των κατηγορουμένων, δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία τους και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ανήκαν ούτε στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ακόμη ότι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες δήλωσαν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια στις δηλώσεις περιουσίας τους μόνο μετά την υποβολή των αιτήσεων επιδότησης, ενώ στη συνέχεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αφαίρεσαν εκ νέου.

Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε σοβαρές ανακολουθίες ως προς τις δηλωθείσες καλλιέργειες και χρήσεις γης. Ειδικότερα, στις περιοχές της Καστοριάς που αναφέρονταν στις αιτήσεις δεν υπάρχουν ιδιωτικά αγροτεμάχια με βοσκότοπους στην κατάσταση που δηλωνόταν, ενώ οι αγριελιές δεν μπορούν να επιβιώσουν στις συγκεκριμένες τοποθεσίες λόγω του υψομέτρου και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου οι εμπλεκόμενοι απέσπασαν αχρεωστήτως ποσό που έφτασε τα 1.736.989,23 ευρώ από ενωσιακές επιδοτήσεις. Παράλληλα, επιχείρησαν να εξασφαλίσουν επιπλέον 165.949,68 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι σχετικές αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και φέρονται να είχαν εκμισθώσει τα επίμαχα αγροτεμάχια, δύο κρίθηκαν ένοχοι για ηθική αυτουργία και συνέργεια στην απάτη που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων. Επιπλέον των ποινών φυλάκισης, σε 28 καταδικασθέντες επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας αξιοποιήθηκαν ως αποδεικτικό υλικό εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων που αφορούσαν σειρά από τα δηλωμένα αγροτεμάχια. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει την αξιολόγηση της υπόθεσης ως προς την πιθανή εμπλοκή των τριών υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που πραγματοποίησαν τους συγκεκριμένους ελέγχους.