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«Μαύρα» Airbnb «καίνε» τα ξενοδοχεία – Αυξημένες αφίξεις αλλά άδειες κλίνες στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

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Το παράδοξο του τουρισμού στο νησί με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να καταγράφει αύξηση στις αφίξεις αλλά στα ξενοδοχεία παρατηρείται μείωση των κρατήσεων.

Μπορεί τα στοιχεία των αεροδρομίων να καταγράφουν αύξηση στις αφίξεις των επισκεπτών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο η εικόνα που αποτυπώνεται στα ξενοδοχεία δεν είναι αντίστοιχα ενθαρρυντική, καθώς αρκετές μονάδες εξακολουθούν να διαθέτουν άδειες κλίνες ακόμη και μέσα στην «καρδιά» της τουριστικής σεζόν.

Όπως επισημαίνει στο Cretalive ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής των επισκτπτών στους τουριστικούς προορισμούς. Οι τουρίστες εξακολουθούν να ταξιδεύουν, ωστόσο οι διακοπές τους είναι πλέον σημαντικά μικρότερες σε διάρκεια, καθώς αντί για παραμονή δέκα ημερών επιλέγουν διακοπές τριών ή τεσσάρων ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφονται υψηλοί αριθμοί αφίξεων στην Κρήτη χωρίς, όμως, να ακολουθεί αντίστοιχη αύξηση στις διανυκτερεύσεις και κατά συνέπεια στις πληρότητες των ξενοδοχείων.

Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι ένα σημαντικό μέρος της τουριστικής κίνησης κατευθύνεται προς καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που λειτουργούν εκτός του επίσημου πλαισίου καταγραφής. Σύμφωνα με την εκτίμηση των ξενοδόχων, εφόσον τα στοιχεία αποτυπώνουν με ακρίβεια την αύξηση των αφίξεων, τότε η απόσταση ανάμεσα στις αφίξεις και στις πληρότητες των ξενοδοχείων πιθανότατα εξηγείται και από τη δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού αδήλωτων καταλυμάτων τύπου Airbnb.

Παράλληλα, οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για σημαντική ενίσχυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι λειτούργησαν αποτρεπτικά για πολλούς τουρίστες, οι οποίοι επέλεξαν τελικά να παραμείνουν στις χώρες τους αντί να προγραμματίσουν διακοπές της τελευταίας στιγμής.

Στην ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι συνέβαλαν και οι μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι προτίμησαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από τις πατρίδες τους, με την ελπίδα ότι μετά την ολοκλήρωσή τους θα καταγραφεί μεγαλύτερη κινητικότητα στις κρατήσεις.

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του τουρισμού διαπιστώνουν σημαντικές αλλαγές και στις συνήθειες των επισκεπτών. Ο σύγχρονος τουρίστας είναι περισσότερο ενημερωμένος, πιο απαιτητικός και δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην άνεση και στην ποιότητα των υπηρεσιών που επιλέγει.

Δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πελεκανάκη, ότι αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν πλέον οι ακριβότερες κατηγορίες δωματίων, ενώ ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν τη μεταφορά τους από και προς το αεροδρόμιο με μίνι βαν, αποφεύγοντας τα λεωφορεία και δίνοντας βάση στην άνεση.

Παράλληλα, το διαδίκτυο παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Οι επισκέπτες οργανώνουν το σύνολο σχεδόν του ταξιδιού τους πριν ακόμη φτάσουν στον προορισμό τους, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές κρατήσεις, αναζητώντας πληροφορίες και μελετώντας τις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες άλλων ταξιδιωτών.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου, είναι σαφές: στην εποχή της ψηφιακής πληροφόρησης, οι καλές κριτικές και η ποιοτική εμπειρία αποτελούν πλέον το ισχυρότερο διαβατήριο επιτυχίας για κάθε τουριστική επιχείρηση.

Cretalive

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