ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έφτασε η ώρα για τις 72 δόσεις – Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα. Στόχος είναι η διευκόλυνση των οφειλετών που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν εντάξει σε πάγια ρύθμιση 24 δόσεων τυχόν νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ρύθμιση προβλέπει έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε ποια χώρα ο 1 στους 3...

0
Το 30% των 25χρονων ζει ακόμη με τους γονείς...

Μαξίμου και Σαμαράς σε τροχιά σύγκρουσης –...

0
Στην αίτησή του προς τον Αρειο Παγο ο πρώην...

Σε ποια χώρα ο 1 στους 3...

0
Το 30% των 25χρονων ζει ακόμη με τους γονείς...

Μαξίμου και Σαμαράς σε τροχιά σύγκρουσης –...

0
Στην αίτησή του προς τον Αρειο Παγο ο πρώην...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υπόθεση “ροζ κοκαϊνης”: Στη φυλακή και οι δύο συλληφθέντες

ΠΚ team ΠΚ team -
Αστυνομικοί της Δίωξης είχαν ακινητοποιήσει με κινηματογραφικό τρόπο επί...

Σε ποια χώρα ο 1 στους 3 νέους μένει ακόμα στο πατρικό του – Πόσο «μαμάκηδες» είναι οι Έλληνες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 30% των 25χρονων ζει ακόμη με τους γονείς...

Μαξίμου και Σαμαράς σε τροχιά σύγκρουσης – Τι συνεπάγεται το αίτηµα που κατέθεσε

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην αίτησή του προς τον Αρειο Παγο ο πρώην...

Καλοκαιρινές αλλεργίες: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε – Πότε χρειάζεται προσοχή

ΠΚ team ΠΚ team -
Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι ήπια,...