Υπόθεση “ροζ κοκαϊνης”: Στη φυλακή και οι δύο συλληφθέντες

Αστυνομικοί της Δίωξης είχαν ακινητοποιήσει με κινηματογραφικό τρόπο επί του ΒΟΑΚ τον 39χρονο.

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο ‘Ελληνες που πιάστηκαν από στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου για διακίνηση ναρκωτικών μετά από νταραβέρι στην περιοχή της Καλλιθέας, στο Ηράκλειο. Μάλιστα, με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση αστυνομικοί εντόπισαν για πρώτη φορά στο Ηράκλειο να κυκλοφορεί η αποκαλούμενη “ροζ κοκαίνη” που κάνει θραύση στα νότια προάστια της Αθήνας αλλά και στην Μύκονο. Ο λόγος για έναν 39χρονο από χωριό του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και για έναν 40χρονο που διέμενε σε παραθαλάσσιο οικισμό του νομού Ηρακλείου.

Το Cretalive.gr είχε παρουσιάσει και βίντεο-ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη του 39χρονου ενώ κινούνταν επί του ΒΟΑΚ, από Παπαναστασίου προς έξοδο Αλικαρνασσού. Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν αφού νωρίτερα είχαν αποκόψει την κυκλοφορία γεγονός που τον ανάγκασε να “κόψει” ταχύτητα και να μπει στην ουρά. Το βίντεο έχει καταγράψει κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε. Το όλο σκηνικό πάντως αιφνιδίασε πολλούς διερχόμενους οδηγούς που παρακολουθούσαν έκπληκτοι τα όσα εκτυλλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους. Οι δύο άνδρες μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Παρά το όνομά της, η «ροζ κοκαΐνη» δεν είναι στην πραγματικότητα κοκαΐνη. Πρόκειται για μια παραπλανητική ονομασία που χρησιμοποιείται για ένα μείγμα διαφορετικών ψυχοδραστικών ουσιών, το οποίο μπορεί να περιέχει κεταμίνη, MDMA (έκσταση), αμφεταμίνες, καφεΐνη ή άλλες συνθετικές ουσίες. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, δεν περιέχει ούτε ίχνος κοκαΐνης, ενώ το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της οφείλεται απλώς στην προσθήκη χρωστικών ουσιών.Αυτό ακριβώς είναι που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη «συνταγή» για τη ροζ κοκαΐνη και η σύστασή της αλλάζει από παρτίδα σε παρτίδα. Έτσι, ο χρήστης δεν γνωρίζει ποτέ με βεβαιότητα τι ουσίες καταναλώνει και σε ποιες αναλογίες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανάμειξη διεγερτικών, κατασταλτικών και παραισθησιογόνων ουσιών μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες αντιδράσεις στον οργανισμό, από έντονη ταχυκαρδία και υπερθερμία μέχρι σοβαρά ψυχωσικά επεισόδια, απώλεια αισθήσεων ή ακόμη και υπερδοσολογία.

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