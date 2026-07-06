450 Tour Operators από περισσότερες από 30 χώρες της Ασίας και της Αφρικής γνώρισαν την Κρήτη

Επαγγελματίες του τουρισμού από χώρες όπως το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Κίνα, η Ινδία, οι Φιλιππίνες και το Κονγκό είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το διαδικτυακό webinar παρουσίασης της Κρήτης, στο οποίο συμμετείχαν 450 Tour Operators από περισσότερες από 30 χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Από το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Κίνα έως την Ινδία, τις Φιλιππίνες και το Κονγκό, η Κρήτη προβλήθηκε σε επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται σε αγορές συνολικού πληθυσμού άνω των 5 δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης «η πρωτοβουλία αυτή, του αεικίνητου Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Κυριάκου Κωτσόγλου, αξίζει κάθε αναγνώριση, καθώς άνοιξε νέους διαύλους επικοινωνίας με αναδυόμενες και ιδιαίτερα σημαντικές τουριστικές αγορές. Το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν εμφανές, καθώς το webinar εξελίχθηκε σε μια διαδραστική παρουσίαση που οι προσκεκλημένοι δεν επιθυμούσαν να ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη επιτυχία αποτέλεσε επίσης η πρόταση του Συνδέσμου μας και του Προέδρου του να προσφερθούν, μέσω κλήρωσης, τρία πακέτα φιλοξενίας στην Κρήτη στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν ολόκληρη την παρουσίαση και απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις, οι οποίες βασίζονταν στις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκειά της. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενίσχυσε σημαντικά το ενδιαφέρον και τη διαρκή συμμετοχή των επαγγελματιών, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στην εκδήλωση.

Ο Σύνδεσμός μας βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προβολή της Κρήτης, επενδύοντας έμπρακτα στη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας και στη στήριξη της λειτουργίας του Αεροδρομίου των Ονείρων μας».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ