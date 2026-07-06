Ζ. Κεσσές: Η κίνηση Σαμαρά θα πυροδοτήσει εξελίξεις – Τα μηνύματα που στόχευαν στην παγίδευση της συσκευής του

Η «βόμβα» του Αντώνη Σαμαρά στα θεμέλια της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών αλλάζει τα δεδομένα στην κομβική αυτή υπόθεση. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αναγνωρίζοντας τη σημασία της θεσμικής αυτής πρωτοβουλίας, εκτιμά πως «θα πυροδοτήσει εξελίξεις» και σχολιάζει πως «η παγίδευση του αποδεικνύει ότι οι δράστες δεν είχαν καμία αναστολή, καθώς στόχευσαν ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα ως πρώην πρωθυπουργό».

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα

Ο έγκριτος νομικός θυμίζει πως ο Αντώνης Σαμαράς έπεσε θύμα του παράνομου κατασκοπευτικού Predator στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2021 και αποκαλύπτει τα μηνύματα που εστάλησαν στο κινητό του.

Σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, το ένα μήνυμα έγραφε «Αντώνη μου να βγεις μπροστά να μιλήσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζονται ηγέτες», ενώ το άλλο ανέφερε «Πρόεδρε σύντομα θα αρχίσουν να τρέμουν με τις αποκαλύψεις».

Κεσσές: Πρωτοβουλία με «ιδιαίτερη βαρύτητα»

Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά «έχει ιδιαίτερη βαρύτητα» σημειώνει και εξηγεί πως «είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο πράττει το αυτονόητο μετά την εμβληματική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και την διαβίβαση της υπόθεσης για περαιτέρω διερεύνηση». Με βάση το περιεχόμενο της αίτησης, «είναι προφανές ότι το αίτημα του επέχει θέση μηνύσεως και θα πυροδοτήσει εξελίξεις», υπογραμμίζει.

Ασκεί επίσης κριτική στη στάση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι, με ευθύνη συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών, δεν έχουν ληφθεί οι απαραίτητες ανακριτικές ενέργειες. Ειδικότερα, αναφέρει ότι δεν έχει εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του πρώην πρωθυπουργού, ούτε έχουν διερευνηθεί πιθανές διαρροές προσωπικών δεδομένων και απόρρητων εγγράφων ή οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να παραβιάστηκε η συσκευή του.