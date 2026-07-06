ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στο Ηράκλειο την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Από: ΠΚ team

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Εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς και δράσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει δύο σημαντικές δημόσιες παρουσίες σε Μεσσαρά και Ηράκλειο.

Η επίσκεψή του θα ξεκινήσει από τη Μεσσαρά, όπου στις 12:00 θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας, μιας δομής που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της αστυνόμευσης και της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

Το απόγευμα, στις 19:00, ο Υπουργός θα βρεθεί στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο, συμμετέχοντας στην εκδήλωση με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Η δράση εντάσσεται στην πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με την κοινωνία για την προστασία των θυμάτων.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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