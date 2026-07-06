ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζονται στην οδό Στρυμώνος οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Πιθανά προβλήματα υδροδότησης την Τρίτη 7/7

Συνεχίζονται και την Τρίτη 7 Ιουλίου στην οδό Στρυμώνος οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η διακοπή υδροδότησης για μία ημέρα. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν είναι Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά και παλιά ΚΑΤΕΕ καθώς και η οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη.
Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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