Στη Ζάκυνθο ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Μαρινάκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στη Ζάκυνθο.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης θα γίνει παρουσίαση του πρότυπου ειδικού σχεδίου για τη αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου, με εισηγητές τον κ. Ευθύμιο Λέκκα/ Ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και τον κ. Βλάσση Σιώμο/ Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ.

Εκτός των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της, στην εν λόγω συνεδρίαση της ΚΕΔΕ θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ανακύπτουν από το Σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία χρήζουν ενδελεχούς διερεύνησης και εξέτασης προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές προς όφελος της Τ.Α. και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι θεσμοί της στους πολίτες.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες της Ημερίδας Διαβούλευσης που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στο Ωδείο Αθηνών, με θέμα : «Η Πολιτική Συνοχής 2028–2034 | Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος έχει προγραμματισμένη θεσμική συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιο για τη Διαχείριση Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Βασίλη Σιαδήμα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Γενικό Γραμματέα, ο Δήμαρχος θα λάβει υπηρεσιακή ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση έργων Δήμου και ΔΕΥΑΡ.

Ο κ. Μαρινάκης θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και κυκλοφοριακών θεμάτων κ. Άγγελος Μαλάς.