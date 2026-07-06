Η εμβληματική έκθεση «3 Δρόμοι: Constantine Manos – Nikos Economopoulos – Enri Canaj» εγκαινιάζεται στο «MUSEO TZORTZI» » στον Άγιο Νικόλαο

Η εμβληματική έκθεση «3 Δρόμοι: Constantine Manos, Nikos Economopoulos, Enri Canaj» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη, εγκαινιάζεται το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 8μμ. στο «MUSEO TZORTZI» στον Άγιο Νικόλαο (πρώην Δημοτική Πινακοθήκη, πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου 10) από την Πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα, Α.Ε. κ. Luela Hajdaraga.

Συνδιοργανώνεται από το MOMUS-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, την GREEN PROJECT (www.green-project.org [1]) την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου.

Είναι μια πρωτότυπη πρόταση όσο κι ένας φόρος τιμής. Με όχημα τη φωτογραφία δρόμου, κυρίαρχη καλλιτεχνική τάση του φωτογραφικού μέσου στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, γεφυρώνει τρεις γενιές δημιουργών,

δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, με κοινό σημείο αναφοράς τη σχέση τους με την Ελλάδα και ειδικά την Κρήτη, και τη συμμετοχή τους ως μέλη στο φημισμένο πρακτορείο Magnum Photos, που έγραψε από την ίδρυσή του το 1947 μέχρι σήμερα, σε ικανό βαθμό, την ιστορία του σύγχρονου κόσμου σε εικόνες.

Επιμέλεια: Ηρακλής Παπαϊωάννου,

Επιμελητής MOMUS-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026.

Links:

[1] http://www.green-project.org

[2] http://www.raaey.gr

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