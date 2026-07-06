Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Δήμο Πλατανιά, μετά το τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή οχήματος του Δήμου

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί κι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος, συμπαραστεκόμενοι στο βαρύ τους πένθος.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος, ο Δήμος προχωρά στην αναβολή της προγραμματισμένης για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτικής εκδήλωσης “2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα”, στο αλσύλλιο του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.