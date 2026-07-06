Χανιά:Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με θέμα την πρόταση ένταξης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, σχετικά με την πρόταση ένταξης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», επιτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, εξυπηρετώντας το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (πάνω από 160.000 κατοίκους), σοβαρά περιστατικά από το Ρέθυμνο, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο.

Αποτελεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Δυτική Κρήτη, με υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε εξαιρετικά καλό επίπεδο, πλην όμως, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και αυξάνει την επιβάρυνση των υπηρετούντων ιατρών.

Η υποστελέχωση επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την ταχύτητα παροχής υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνει τα προγράμματα εφημεριών και δημιουργεί αυξημένους κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και για την επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού.

Σε συνεχείς προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμων ιατρών ΕΣΥ, στην έγκριση των οποίων έχει συμβάλλει το Υπουργείο σας και εσείς προσωπικά και σας ευχαριστούμε για αυτό, σημειώνεται κατ’ επανάληψη ιδιαίτερα μειωμένη ανταπόκριση, η οποία αποδίδεται αφενός μεν στο υψηλό κόστος ζωής της περιοχής μας και στο νησιωτικό της χαρακτήρα, αφετέρου δε στις πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού λόγω φόρτου και υποστελέχωσης.

Ενημερώθηκα για την πρόταση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων κ. Γεώργιου Μπέα για την ένταξη του Νοσοκομείου στις άγονες υγειονομικά περιοχές και έρχομαι με τη σειρά μου να συνηγορήσω σε αυτό το αίτημα, το οποίο εάν ικανοποιηθεί, αναμένεται να προσελκύσει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα τους παρέχονται ευνοϊκότερες συνθήκες και κίνητρα διαβίωσης.

Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι η ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις υγειονομικά άγονες περιοχές εκτός από σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης αποτελεί και σημαντικό κίνητρο παραμονής για το υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό λόγω της μισθολογικής αναβάθμισης.

Παρακαλούμε για την ικανοποίηση του πρότασης αυτής προκειμένου η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Κρήτη να αποκτήσει ένα Γενικό Νοσοκομείο που λειτουργεί εύρυθμα, με επαρκή στελέχωση και δυνατότητα παροχής ασφαλών, ποιοτικών και έγκαιρων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής.