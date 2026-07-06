Κρήτη: 55χρονη είχε φυλακισμένη και βασάνιζε 42χρονη ενώ βιντεοσκοπούσε τα «κατορθώματά» της

Της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά

Σκληρά και απίστευτα βασανιστήρια βίωσε μια 55χρονη αλλοδαπή στα χέρια μιας 42χρονης, επίσης αλλοδαπής, μέσα σε κατοικία στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη ακραία σωματική κακοποίηση, την οποία η φερόμενη ως δράστιδα κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο.

Τα κίνητρα της επίθεσης και η σχέση που συνέδεε τις δύο γυναίκες παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Το θύμα φέρεται να φιλοξενούνταν στο σπίτι που μετατράπηκε σε τόπο φρίκης και βασανιστηρίων όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Σκληρά βασανιστήρια δίχως έλεος

Στο κινητό της 42χρονης εντοπίστηκαν τουλάχιστον έντεκα βίντεο που αποτυπώνουν σκηνές άγριου ξυλοδαρμού. Σε ένα από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να χτυπά τη 55χρονη με ρόπαλο, προκαλώντας της αιμορραγία όπως αναφέρει και ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Σε άλλο βίντεο, το θύμα διακρίνεται δεμένο και εξαντλημένο στο πάτωμα, ενώ η 42χρονη το πλησιάζει, το χτυπά και στη συνέχεια του κόβει τα μαλλιά με μπαλτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στη 55χρονη με γροθιές και χαστούκια, πριν χρησιμοποιήσει ρόπαλο για να τη χτυπήσει.

Κατάφερε να αποδράσει μόνο όταν η γυναίκα αποκοιμήθηκε

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Η δράστιδα φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας, δένοντας την πόρτα με καλώδιο και στερώντας κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε να αποδράσει μόνο όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Η αποκάλυψη ότι ολόκληρο το περιστατικό είχε καταγραφεί στο κινητό τηλέφωνο της 42χρονης χωρίς τη συναίνεση της παθούσας προκάλεσε σοκ στους αστυνομικούς. Στη συσκευή βρέθηκαν έντεκα αρχεία βίντεο με σκηνές βασανισμού.

Προσοχή σκληρό βίντεο

Η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Κατά την πορεία της έρευνας προέκυψε και η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι και παραχώρησε τον χώρο πριν αποχωρήσει. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τυχαία, όταν οι αστυνομικοί, ερευνώντας διαφορετική υπόθεση κλοπής κινητού τηλεφώνου, εντόπισαν στο κινητό της 42χρονης το βιντεοληπτικό υλικό του βασανισμού. Οι έρευνες οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ρούχα με κηλίδες αίματος, μια τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, η 42χρονη δεν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του αυτοφώρου, ωστόσο κρατείται ήδη για άλλη υπόθεση. Η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του σοκαριστικού περιστατικού.