Το ισχυρό αποτύπωμα της αύρας του Παναγιώτη Βασιλόπουλου στο υψηλού επιπέδου μπασκετικό καμπ της Βαλένθια στο Ρέθυμνο

Ο τρις πρωταθλητή Ευρώπης (με την Εθνική ομάδα το 2005, τον Ολυμπιακό το 2012 και την ΑΕΚ το 2018) και δευτεραθλητής κόσμου Παναγιώτης Βασιλόπουλος κόσμησε με την αστραφτερή παρουσία του το Valencia Basket Skills Camp το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Valencia Basket Academy Greece και τους Ρέθυμνο Cretan Kings από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο Περιβολίων.

Ο παλαίμαχος διεθνής φόργουορντ ο οποίος έχει τον ρόλο του πρεσβευτή της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο μοιράσθηκε τους καρπούς των γνώσεων, των εμπειριών και των παραστάσεων που έχει από το υψηλότερο επίπεδο με τα παιδιά τα οποία συνέρρευσαν προερχόμενα όχι μόνο από το Ρέθυμνο και απ’ όλη την Κρήτη, αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το Valencia Basket Skills Camp που απευθυνόταν σε δυο ηλικιακά γκρουπ (για γεννημένους από το 2011 έως το 2013 και από το 2014 έως το 2016) σημείωσε μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς προσέλευσης και συμμετοχών, όσο και πλευράς εκπαιδευτικού ρεπερτορίου και πρωτότυπης διδακτικής ποικιλομορφίας.

Εκ μέρους του κεντρικού οργανισμού της Βαλένθια παρέστη ο προπονητής των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Βαλένθια Γκιγιέμ Γκονζάλεθ, με συνεργάτες τον Κώστα Τελάκη και τον Κλέαρχο Πανούση, ενώ τον ρόλο του συντονιστή είχε ο Γιάννης Θεολογίτης με συνεργάτη τον Αντώνη Νταλιάνη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο προπονητής των Ρέθυμνο Cretan Kings Γιώργος Κούμουλος και όλοι οι προπονητές των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου, ενώ η όλη διοργάνωση είχε την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνης και την αμέριστη υποστήριξη του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Νίκου Προβιά.

Οι βασικοί άξονες της εκπαιδευτικής και προπονητικής διαδικασίας που εκτυλίχθηκε ήταν οι εξής:

• Η επαφή με τις ιδέες του ισπανικού μοντέλου για την ανάπτυξη των νεαρών παικτών με στόχο την προσαρμογή τους στο μπάσκετ της γρήγορης απόφασης και της υψηλής αθλητικής ικανότητας

• Η προσήλωση των παιδιών στον τρόπο διδασκαλίας από έναν προπονητή από το εξωτερικό και δη από μια ομάδα με εξειδίκευση και μεγάλη επιτυχία στις αναπτυξιακές κατηγορίες και όχι μόνο.

• Η εκπαίδευση των προπονητών στις νέες μεθόδους διδασκαλίας των μικρών ηλικιών, που εστιάζει πρωτίστως στο παιχνίδι.

• Η δημιουργία και λειτουργία στο Ρέθυμνο ενός σταθμού μπασκετικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης για όλη την Κρήτη.

“Ο οργανισμός της Βαλένθια και εγώ προσωπικά είμαστε ενθουσιασμένοι από την παρουσία μας στο Ρέθυμνο, που υπήρξε πολύ γόνιμη και σε αυτό το πλαίσιο οικοδομήσαμε μια πραγματικά δυνατή σχέση με προοπτική. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως διότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ την ομάδα των Cretan Kings και τον Δήμο Ρεθύμνης για τη φιλοξενία, την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους» τόνισε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος.

Και κατέληξε: «Δώσαμε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρόγραμμα της Βαλένθια. Ελπίζω ότι κάποια από αυτά στο μέλλον θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Βαλένθια και να γνωρίσουν από κοντά τον οργανισμό και να μυηθούν στο όραμα του».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ρέθυμνο Cretan Kings και Πρόεδρος της ΕΚΑΣΚ Γιάννης Καλαϊτζάκης επισήμανε: «Η διοργάνωση αυτού του καμπ αποτελεί έναν σταθμό για την ομάδα μας, το αθλητικό γίγνεσθαι του Ρεθύμνου Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη. Τέτοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες, οι οποίες ασφαλώς θα έχουν και συνέχεια, αποτελούν μια πλατφόρμα διακίνησης νέων ιδεών και τεχνογνωσίας με μεγάλο ορίζοντα.

Ευχαριστούμε πολύ τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, τον Δήμο Ρεθύμνης και ειδικότερα τον Αντιδήμαρχο Νίκο Προβιά για την υποστήριξη, τους γονείς για την εμπιστοσύνη και τα παιδιά για την ενθουσιώδη ανταπόκριση τους».