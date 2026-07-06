Εξελέγησαν το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου ο Νίκος Καμινογιαννάκης

Ο κ. Νίκος Καμινογιαννάκης από την παράταξη της πλειοψηφίας «Ενωτική Κίνηση Πολιτών» εξελέγη νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.

Την υποψηφιότητά του πρότεινε στο Σώμα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης. Υπέρ ψήφισαν τα μέλη της πλειοψηφίας, καθώς και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Γιώργος Φιλιππάκης και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος κ. Ευαγγελία Φανουράκη. «Παρών» ψήφισαν τα μέλη της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας.

Στη θέση της αντιπροέδρου επανεξελέγη ομόφωνα η κ. Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη, προερχόμενη από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Συνεργασία Δημοτών» με επικεφαλής τον κ. Θωμά Χαριτάκη.

Γραμματέας εξελέγη ομόφωνα η κ. Άννα Χανιωτάκη, προερχόμενη από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας «Στην Πράξη» με επικεφαλής τον κ. Χάρη Αλεξάκη.

Η απερχόμενη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σοφία Καραμανώλη, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, ευχαρίστησε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, λέγοντας ότι «προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα από τη θέση μου», ενώ παρότρυνε όλους «να βοηθήσουμε όλοι να πάμε τον τόπο ένα βήμα παρακάτω», ευχόμενη καλή θητεία στο νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης κατά την τοποθέτησή του ευχαρίστησε την απερχόμενη πρόεδρο, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε ένα καλό επίπεδο, με αποτελεσματικότητα στις αποφάσεις» και σημειώνοντας ότι η επιλογή του νέου προέδρου έχει όλα τα εχέγγυα ώστε να αποδειχθεί μια επιτυχημένη και αποτελεσματική επιλογή.

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Καμινογιαννάκης ευχαρίστησε την απερχόμενη πρόεδρο, καθώς και την αντιπρόεδρο και τη γραμματέα για την προηγούμενη θητεία και τη νέα εκλογή τους, ευχόμενος σε όλους καλή δύναμη και εποικοδομητική συνεργασία. Όπως τόνισε, αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου αισθάνεται τιμή και ευθύνη, δεσμευόμενος για αμεροληψία, ισότιμη αντιμετώπιση προς όλους και προσήλωση στη δημοκρατική λειτουργία του Σώματος.

Καλή θητεία προς όλους ευχήθηκε και η επανεκλεγείσα αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Μαρία Χανιωτάκη-Μυλωνάκη.

Σημειώνεται ότι η επανεκλεγείσα γραμματέας κ. Άννα Χανιωτάκη απουσίαζε από τη συνεδρίαση λόγω προσωπικού ζητήματος.

Καλή και δημιουργική θητεία και εποικοδομητική συνεργασία στο νέο προεδρείο ευχήθηκαν, επίσης, κατά την τοποθέτησή τους οι επικεφαλής της μειοψηφίας κ.κ. Θωμάς Χαριτάκης, Χάρης Αλεξάκης και Γιώργος Φιλιππάκης.

Κατά την ειδική συνεδρίαση εξελέγησαν επίσης τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

Αρακαδάκης Γεώργιος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Αστρουλάκης Γεώργιος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Μπελούκας Γεώργιος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Ξένος Γεώργιος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Χαριτάκης Θωμάς (από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Συνεργασία Δημοτών»)

Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Συνεργασία Δημοτών»)

Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

Καραμανώλη Σοφία (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Μαυρής Αντώνιος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Πεδιαδίτης Μανούσος (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Πολυχρονάκη Γεωργία (από την πλειοψηφούσα παράταξη «Ενωτική Κίνηση Πολιτών»)

Αλεξάκης Χαρίλαος (από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας «Στην Πράξη»)

Καρνιαδάκη Δέσποινα (από την παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας «Στην Πράξη»)