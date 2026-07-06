Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς τα ίχνη DNA μπορεί να φέρουν μεγάλη ανατροπή στο διπλό φονικό

Οι αναλύσεις προχωρούν, οι μαρτυρίες αξιολογούνται και τα στοιχεία του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγίου οδηγούν σε νέα συμπεράσματα, καθώς η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Σχεδόν 30 ημέρες μετά το έγκλημα, οι Αρχές αναμένουν την ταυτοποίηση του DNA από τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού: Στο χολ, έξω από το αιματοβαμμένο δωμάτιο, και στην κρεβατοκάμαρα όπου συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με το Live News, το πρώτο δείγμα αφορά κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, δηλαδή στην κρεβατοκάμαρα του Ιταλού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίμα ανήκει στη 54χρονη.

Το δεύτερο δείγμα εντοπίστηκε στο δάπεδο του χολ, έξω από την πόρτα του μπάνιου και μπροστά από την είσοδο του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο Ολύμπιος.

Τα ερωτήματα παραμένουν: Μπορούν αυτά τα δείγματα να αποκαλύψουν τον δράστη; Είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό του Ιταλού κατηγορούμενου περί αλληλοεξόντωσης μάνας και γιου;

Νέα στοιχεία για τον 65χρονο κατηγορούμενο

Για τη νύχτα του εγκλήματος, ο Ιταλός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ξάπλωσε αρχικά με τη σύντροφό του, αλλά σηκώθηκε επειδή εκείνη ροχάλιζε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Όπως είπε, το επόμενο πρωί ξύπνησε γύρω στις 11.00.

Στον οργανισμό του εντοπίστηκαν κατασταλτική ουσία και κάνναβη, εύρημα που – σύμφωνα με τους δικηγόρους του – ενισχύει τον ισχυρισμό πως ο πελάτης τους βρισκόταν σε λήθαργο και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον τη νύχτα του φονικού.

Το ερώτημα που εξετάζουν οι Αρχές είναι αν στο σπίτι υπήρχαν ηρεμιστικά ή φάρμακα για ψυχιατρικές παθήσεις. Αν όχι, ποιος τα αγόρασε και για ποιον λόγο;

«Από όσα γνωρίζω δεν είχε νοσηλευτεί κανένας από τους δύο ούτε λάμβανε ψυχοφάρμακα. Η αδερφή μου ήταν λίγο πιο ευαίσθητη και ζορισμένη γιατί είχε χάσει τον άντρα της και τον αδερφό μας», ανέφερε η αδελφή της 54χρονης.

Η ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Στενοί συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μιλούν για την εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης. Όπως λένε, τόσο ο γιος της όσο και ο σύντροφός της προσπαθούσαν να σταθούν στο πλευρό της και να τη στηρίξουν.

Οι αστυνομικοί περιμένουν τα επόμενα 24ωρα τα αποτελέσματα από την ανάλυση των πειστηρίων που συνέλεξαν, ανάμεσα στα οποία και η σκούπα ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι και ενδέχεται να κρύβει κρίσιμα ίχνη.

Την ίδια ώρα, ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν αν θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες ή αν η υπόθεση, που έχει μετατραπεί σε πραγματικό θρίλερ, θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.