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Μεσογειακή διατροφή: Νέα μελέτη τη συνδέει με την «ρύθμιση» της ψυχολογικής ευεξίας σε περιόδους έντονου στρες

Από: ΠΚ team

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Τι δείχνει η έρευνα πριν και μετά την πανδημία της νόσου Covid -19.

Η μεσογειακή διατροφή φαίνεται να προσφέρει όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά οφέλη για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, σύμφωνα με μελέτη του University College London και του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «BMJ Open».

Μέχρι σήμερα, έρευνες έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή – πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και ελαιόλαδο – συμβάλλει στην προστασία από τη σωματική φθορά και μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών, όπως η κατάθλιψη. Η νέα μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπέρα, εξετάζοντας τη σχέση της διατροφής με την ψυχολογική ευεξία, η οποία περιλαμβάνει πτυχές όπως η αυτονομία, η ευχαρίστηση και η αυτοπραγμάτωση.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν παραμέτρους όπως η ανεξαρτησία, το αίσθημα σκοπού, η απόλαυση της ζωής, τα επίπεδα ενέργειας και η αισιοδοξία για το μέλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής στην ψυχολογική ευεξία παραμένουν σημαντικά ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες. https://www.tanea.gr/2026/02/05/science-technology/health/i-mesogeiaki-diatrofi-meionei-ton-kindyno-egkefalikoy-epeisodioy-apokalyptei-nea-ereyna/

Τα δεδομένα της έρευνας

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 3.296 άτομα ηλικίας 50 έως 90 ετών, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια βρετανική έρευνα «English Longitudinal Study of Ageing» (ELSA). Οι διατροφικές συνήθειες των συμμετεχόντων καταγράφηκαν την περίοδο 2018-2019 μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι συμμετέχοντες σημείωναν όλα τα τρόφιμα που είχαν καταναλώσει σε δύο μη συνεχόμενες ημέρες.

Η ψυχολογική ευεξία αξιολογήθηκε με ειδικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν έως και δύο φορές μεταξύ 2018 και 2020. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων στη συναισθηματική κατάσταση, η επιδείνωση της ψυχολογικής ευεξίας ήταν μικρότερη σε όσους ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή, υποδεικνύοντας πιθανή προστατευτική δράση.

Παρατηρήσεις των ερευνητών

«Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, επομένως, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίας-αποτελέσματος», επισημαίνει η Καμίλ Λασάλ, ερευνήτρια του ISGlobal και ανώτερη συγγραφέας της μελέτης.

Η ίδια προσθέτει ότι «τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε τους συμμετέχοντες σε βάθος χρόνου, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας».

Αν και οι βιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν τη μεσογειακή διατροφή με την καλύτερη ψυχική υγεία εξακολουθούν να διερευνώνται, τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι τα βασικά τρόφιμα και συστατικά της συμβάλλουν στη ρύθμιση διεργασιών όπως η απόκριση στο στρες, η φλεγμονή, η υγεία του εντέρου και η λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μελέτη εδώ

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