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Ηράκλειο και Ρόδος στη λίστα με τους 10 πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο

Από: ΠΚ team

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Στην 7η θέση το Ηράκλειο και στην 9η η Ρόδος – Στην Ταϊλάνδη και οι τρεις πρώτες θέσεις του …βάθρου.

Hράκλειο και Ρόδος περιλαμβάνονται στη λίστα με τους 10 πιο πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς!

Η λίστα καταρτίστηκε με βάση μια μελέτη του MoneyTransfers.com, σύμφωνα με την Express. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη είναι ο πιο πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός στον πλανήτη. Το θέρετρο έχει 118 τουρίστες ανά κάτοικο.

Το Πουκέτ είναι ένας από τους κύριους παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ταϊλάνδη και διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο, όπως η Κάτα και η Καρόν.

Η Πατάγια και το Κράμπι, και τα δύο στην Ταϊλάνδη, κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση στους κορυφαίους πολυσύχναστους προορισμούς.

Μετά την Ταϊλάνδη, στη λίστα εμφανίζονται επίσης προορισμοί στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το Ηράκλειο κατέλαβε την έβδομη θέση στην κατάταξη με 22 τουρίστες ανά κάτοικο.

Η Βενετία στην Ιταλία εμφανίζεται επίσης στη λίστα, με 21 τουρίστες ανά κάτοικο. Η Ρόδος βρίσκεται στη λίστα, με πάνω από 20 τουρίστες ανά κάτοικο, ενώ το Μαϊάμι στις ΗΠΑ έχει 18 τουρίστες ανά κάτοικο.

Οι πιο πολυσύχναστοι προορισμοί στον κόσμο είναι οι εξής:

1.Πουκέτ, Ταϊλάνδη

2.Πατάγια, Ταϊλάνδη

3.Κράμπι, Ταϊλάνδη

4.Μούγλα, Τουρκία

5.Χουργκάντα, Τουρκία

6.Μακάο, Κίνα

7.Ηράκλειο, Ελλάδα

8.Βενετία, Ιταλία

9.Ρόδος, Ελλάδα

10.Μαϊάμι, ΗΠΑ

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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