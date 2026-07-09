Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έφεση κατά της αθώωσης στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η επιστροφή των χρημάτων δεν σβήνει την απάτη»

Η έφεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να διαμορφώσει νομολογιακό προηγούμενο για αντίστοιχες υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων

ΗΕυρωπαϊκή Εισαγγελία επιχειρεί να βάλει τέλος σε μια πρακτική που, σύμφωνα με την εκτίμησή της, αποδυναμώνει την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Με έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση των 58 του ΟΠΕΚΕΠΕ, η EPPO ξεκαθαρίζει ότι η επιστροφή των παράνομα ληφθεισών επιδοτήσεων δεν αρκεί για να εξαλειφθεί η ποινική ευθύνη, καθώς η ζημία στο Εθνικό Απόθεμα θεωρείται μη αναστρέψιμη από τη στιγμή που οι πόροι διατέθηκαν παράνομα.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το οποίο καταδίκασε 57 από τους 58 κατηγορούμενους για απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων, αθωώνοντας κατά πλειοψηφία έναν παραγωγό που είχε επιστρέψει το ποσό των 32.320,31 ευρώ που είχε εισπράξει.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε έφεση στις 6 Ιουλίου 2026, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αποκαθιστά τη ζημία που υπέστη το Εθνικό Απόθεμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κατά την εισαγγελική προσέγγιση, οι διαθέσιμοι πόροι εξαντλούνται οριστικά όταν κατανέμονται παράνομα, στερώντας ενισχύσεις από δικαιούχους που πληρούσαν πραγματικά τις προϋποθέσεις.

Η θέση αυτή συνδέεται και με την πρόσφατη δημόσια παρέμβαση της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, η οποία είχε θέσει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν κάποιος να διαπράττει απάτη, να επιστρέφει τα χρήματα και τελικά να απαλλάσσεται από τις συνέπειες.

Το σχήμα της απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Η δικογραφία αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν από το 2019 έως το 2022 για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι δήλωναν ότι διέθεταν ή είχαν μισθώσει εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς, εμφανίζοντάς τες ως επιλέξιμους βοσκότοπους ή ως εκτάσεις με άγριες ελιές. Ωστόσο, οι περισσότεροι κατοικούσαν στην Κρήτη, ενώ από τους ελέγχους προέκυψε ότι στις συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ασκούνταν καμία γεωργική δραστηριότητα.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι αρκετές από τις δηλωμένες ιδιοκτησίες δεν ανήκαν ούτε στους ίδιους ούτε στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας τροποποιήθηκαν εκ των υστέρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσαν οι δικαστικές αρχές και στο γεγονός ότι στις συγκεκριμένες περιοχές της Καστοριάς δεν υπάρχουν οι βοσκότοποι που δηλώνονταν, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την ανάπτυξη άγριων ελαιόδεντρων.

Επιδοτήσεις 1,7 εκατ. ευρώ και ποινές με αναστολή

Η ζημία που αποδίδεται στην υπόθεση ανέρχεται σε 1.736.989,23 ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε μέσω του Εθνικού Αποθέματος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, αποτράπηκε η καταβολή επιπλέον 165.949,68 ευρώ, καθώς οι αντίστοιχες αιτήσεις απορρίφθηκαν εγκαίρως.

Το δικαστήριο επέβαλε στους 57 καταδικασθέντες ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ σε 28 εξ αυτών επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα από 500 έως 8.000 ευρώ. Δύο πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων καταδικάστηκαν για συνέργεια στην απάτη.

Στο μικροσκόπιο υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέρα από τις καταδίκες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει πλέον την πιθανή ποινική ευθύνη τριών υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιτόπιους ελέγχους που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη.

Παράλληλα, ερευνάται και ο ρόλος επιπλέον υπηρεσιακών παραγόντων που ενέκριναν την καταβολή επιδοτήσεων από το Εθνικό Απόθεμα πριν διαπιστωθεί η νομιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και της γεωργικής δραστηριότητας.

Η έφεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να διαμορφώσει νομολογιακό προηγούμενο για αντίστοιχες υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, στέλνοντας το μήνυμα ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε απαλλαγή από τις ποινικές συνέπειες.