Ηράκλειο:«Ζεστά βράδια-Κρύες Μπύρες» και ζωντανή μουσική στο Πάρκο Γεωργιάδη από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στις 10 -11 Ιουλίου

Δύο βραδιές γεμάτες μουσική και κρύες μπύρες επιστρέφουν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη. Το μουσικό και γευστικό διήμερο με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. «Ζεστά βράδια – Κρύες μπύρες» θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11

Ιουλίου, στις 20:30 με έναν πλούσιο κατάλογο με μπύρες για όλα τα γούστα αλλά και τα μουσικά σχήματα «Headlong» και «Memories – The Band», που θα παίξουν αγαπημένα τραγούδια κάτω από τα δέντρα και τη δροσιά του Πάρκου Γεωργιάδη.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 20:30 η «Headlong» 4μελής μπάντα από το Ηράκλειο, θα παίξει διασκευές αγαπημένων τραγουδιών από πολλές δεκαετίες… Διασκευές από Simple Minds μέχρι Stevie Wonder και από Pink Floyd έως The Cure από τον Γιώργο Στεφανάκη και τον Μάνο Δραμητινό στην κιθάρα και το τραγούδι, τον Γιώργο Λιόντα στο μπάσο και τον Στέλιο Τάρλα στα τύμπανα.

Το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 20:30 στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» μέσα στο καταπράσινο Πάρκο Γεωργιάδη, οι «Memories – The Band» με την Αγάπη Μπαρούση στο τραγούδι, τον Μανώλη Δραμητινό στην κιθάρα και τον Στέλιο Τάρλα στα τύμπανα θα σκορπίσουν μελωδίες από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα. Το μουσικό σχήμα με το πλούσιο ρεπερτόριο από την ξένη pop και rock σκηνή θα χαρίσει μία ξεχωριστή βραδιά.

Δύο υπέροχες μουσικές βραδιές στην «καρδιά» της πόλης του Ηρακλείου, που συνοδεύονται από παγωμένες μπύρες, από έναν ανανεωμένο κατάλογο με πολλές ποικιλίες και για κάθε γούστο…

Γιατί το καλοκαίρι θέλει παρέα, μουσική, δροσιά και κρύες μπύρες με την διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.!