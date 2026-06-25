Διπλός ισχυρός σεισμός στη Βενεζουέλα μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια, πανικός στο Καράκας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα – Φόβοι ακόμα και για χιλιάδες νεκρούς

Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας, Καράκας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) εκτίμησε την Τετάρτη ότι ο σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ θα μπορούσε ενδεχομένως να αφήσει πίσω του ακόμα και 10.000 νεκρούς, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεραστεί κατά πολύ.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται επ’ αόριστον. Η ίδια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για νεκρούς ή τραυματίες.

Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις

Σύμφωνα με τα δεδομένα του USGS, η πρώτη δόνηση, μεγέθους 7,2 βαθμών, σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε δεύτερη δόνηση, 7,5 βαθμών, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, 39 δευτερόλεπτα αργότερα και 45 χιλιόμετρα πιο κοντά στην πρωτεύουσα.

Το USGS προειδοποίησε ότι ο «διπλός» σεισμός ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και να οδηγήσει σε «χιλιάδες» θανάτους. Έχουν ήδη καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυροί μετασεισμοί.

Κατάρρευση κτιρίων και επιχειρήσεις διάσωσης

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν σκηνές χάους, με διασώστες να απομακρύνουν τραυματίες από τα συντρίμμια. Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα, όπου πολίτες αναζητούσαν απεγνωσμένα συγγενείς τους.

«Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας εθελοντής καθώς έπεφτε το σκοτάδι, προσπαθώντας να εντοπίσει εγκλωβισμένους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε ότι έχουν σημειωθεί καταρρεύσεις κτιρίων και διέταξε τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας. Ανέφερε την ύπαρξη τραυματιών, χωρίς ωστόσο να δώσει αριθμούς.

Πανικός στους δρόμους

Χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, παραμένοντας εκεί όλη τη νύχτα από φόβο για νέους μετασεισμούς. «Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε», δήλωσε η Χάιντι Ρομέρο, 42 ετών, καταστηματάρχισσα στην Αλταμίρα. «Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή», πρόσθεσε η τραπεζοϋπάλληλος Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών.

Αναφέρθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας γέμισαν με θραύσματα γυαλιών. Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, περιέγραψε πως «η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται» καθώς έβλεπε τα παράθυρα να τρέμουν και τους τοίχους να σείονται.

Ζημιές στο αεροδρόμιο και προειδοποίηση για τσουνάμι

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, στη Λα Γουαΐρα, περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, έκλεισε λόγω «σοβαρών ζημιών». Εικόνες που δημοσιοποίησε ο βουλευτής Γουίλμερ Ασουάχε δείχνουν τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει και επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσά της, Μπογοτά, απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων της χώρας ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για πιθανώς καταστροφικά κύματα σε περιοχές όπως το Πουέρτο Ρίκο, οι Παρθένες Νήσοι και τα νησιά Αρούμπα, Κουρασάο και Μπονέρ, την οποία απέσυρε περίπου μία ώρα αργότερα.