Qatargate: Και ο Μαργαρίτης Σχoινάς στο κάδρο των ερευνών μετά τον Αβραμόπουλο

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καίνε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το ρόλο του στην πολύκροτη υπόθεση του Qatargate.

Ο κ. Σχoινάς μιλώντας στο MEGA και στον Σαράντη Μιχαλόπουλο παραπέμπει στις αποφάσεις της ίδιας της Κομισιόν για το θέμα της αναθεώρησης της χορήγησης βίζα στο Κατάρ και δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν είχε καμία επαφή ή ερώτηση από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση Αβραμόπουλου.

«Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα έχει τοποθετηθεί ρητά εδώ και αρκετό καιρό ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ο οποίος έχει εξηγήσει αναλυτικά», δήλωσε ο κ. Σχoινάς.

«Αδειάζει» τον Αβραμόπουλο η ΝΔ

Το Μέγαρο Μαξίμου από την αρχική υποβάθμιση της υπόθεσης αδειάζει τον βουλευτή της ΝΔ, ο οποίος δηλώνει ότι «δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά» όπως είπε αναφερόμενος στο γιατί δεν παρουσιάστηκε στη βελγική αστυνομία που τον είχε ήδη καλέσει για εξηγήσεις.

Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος δηλώνει ότι η συμμετοχή του με μισθό 5.000€ στο ΔΣ της ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρι, που θεωρείται ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, είχε την έγκριση της προέδρου της Κομισιόν.

Ωστόσο οι βελγικές αρχές σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώνουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος ενεργούσε μέσω της αμαρτωλής ΜΚΟ για να ασκεί επιρροή υπέρ της κατάργησης θεώρησης βίζα για το Κατάρ και ότι ο πρώην επίτροπος ήταν σε επαφή με το ζεύγος Καϊλή – Τζόρτζι.

Μάλιστα η συνάντηση Αβραμόπουλου με την πρώην ευρωβουλευτή στη Ντόχα το 2020 χαρακτηριζόταν από το ζεύγος Καϊλή – Τζόρτζι ως «κοσμοϊστορικό γεγονός».

Αιχμές Αβραμόπουλου κατά Χρυσοχοΐδη

Οι αιχμές του κ. Αβραμόπουλου σε βάρος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για κράτημα του εντάλματος στο συρτάρι του στο υπουργείο προστασίας του πολίτη έφεραν το δεύτερο πιο ηχηρό «άδειασμα» του γαλάζιου βουλευτή.

Πηγές του υπ. Προστασίας του Πολίτη τονίζουν πως «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».

Πάντως στελέχη της αντιπολίτευσης δεν αφήνουν να περάσει απαρατήρητη η προσπάθεια του κ. Αβραμόπουλου να μην εκδοθεί στις βελγικές αρχές.

Η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου θα συζητηθεί στην ολομέλεια στις αρχές Ιουλίου.