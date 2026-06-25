Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις, ανατροπές στην ΕΒΕ

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των φετινών Πανελλαδικών – Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, πόσοι και σε ποια μαθήματα έγραψαν κάτω από τη βάση – Η έκπληξη σε Φυσική, το «βατερλώ» σε Αρχαία

Το πρωί της Πέμπτης (25/6) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με τα πρώτα συγκριτικά στοιχεία να αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η εικόνα που προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των μαθημάτων των φετινών Πανελληνίων δείχνει βελτιωμένες επιδόσεις για τους υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας, ενώ στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής καταγράφεται υποχώρηση, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων στο μάθημα της Οικονομίας.

Η μεγαλύτερη άνοδος εντοπίζεται στη Φυσική, η οποία εμφανίζει αισθητά υψηλότερους μέσους όρους σε σχέση με το 2025, επηρεάζοντας θετικά τη συνολική εικόνα των δύο επιστημονικών πεδίων.

Αντίθετα, η σημαντική πτώση στην Οικονομία φαίνεται να περιορίζει τη συνολική επίδοση των υποψηφίων του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, παρά τις βελτιώσεις που καταγράφονται σε Μαθηματικά και Πληροφορική.

Θετικές Σπουδές: Άνοδος σε Φυσική και Μαθηματικά

Στο πεδίο των Θετικών Σπουδών ο συνολικός μέσος όρος των τεσσάρων μαθημάτων αυξήθηκε από 12,23 το 2025 σε 13,05 το 2026, καταγράφοντας άνοδο 0,82 μονάδων.

Η σημαντικότερη μεταβολή εντοπίζεται στη Φυσική, όπου ο μέσος όρος εκτινάχθηκε από 10,77 σε 13,51, παρουσιάζοντας αύξηση 2,74 μονάδων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή που εμφανίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και αποτελεί βασικό παράγοντα της συνολικής ανόδου των επιδόσεων.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα Μαθηματικά, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 13,40 έναντι 12,51 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 0,89 μονάδων.

Αντίθετα, μικρή υποχώρηση καταγράφεται στη Χημεία, όπου ο μέσος όρος μειώθηκε από 11,97 σε 11,59, ενώ η Νεοελληνική Γλώσσα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, από 13,68 σε 13,71.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδικές πιέσεις στις βάσεις εισαγωγής των Πολυτεχνικών Σχολών και γενικότερα των υψηλόβαθμων τμημάτων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Σπουδές Υγείας: Η Φυσική οδηγεί σε βελτίωση του συνολικού μέσου όρου

Ανοδική είναι η εικόνα και στο πεδίο των Σπουδών Υγείας, όπου ο συνολικός μέσος όρος αυξήθηκε από 11,97 το 2025 σε 12,27 το 2026.

Και εδώ καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η Φυσική. Ο μέσος όρος των υποψηφίων ανήλθε στο 12,08 από 9,71 πέρυσι, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 2,37 μονάδων.

Η Νεοελληνική Γλώσσα σημείωσε επίσης μικρή βελτίωση, από 13,87 σε 14,05, παραμένοντας το μάθημα με τις υψηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων του πεδίου.

Στον αντίποδα, η Χημεία υποχώρησε από 11,75 σε 11,23, ενώ πτώση καταγράφηκε και στη Βιολογία, όπου ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 11,73 έναντι 12,52 το 2025.

Οικονομία και Πληροφορική: Μεγάλη πτώση στην Οικονομία

Διαφορετική είναι η εικόνα στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου ο συνολικός μέσος όρος υποχώρησε από 10,54 σε 10,33.

Η βασική αιτία είναι η σημαντική πτώση που σημειώθηκε στο μάθημα της Οικονομίας. Ο μέσος όρος των υποψηφίων μειώθηκε από 12,67 το 2025 σε 10,38 το 2026, παρουσιάζοντας απώλειες 2,29 μονάδων.

Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα στα Μαθηματικά, όπου ο μέσος όρος αυξήθηκε από 6,83 σε 7,84, καθώς και στην Πληροφορική, η οποία σημείωσε άνοδο από 10,99 σε 11,37.

Η Νεοελληνική Γλώσσα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 11,71 έναντι 11,65 πέρυσι.

Ωστόσο, η υποχώρηση στην Οικονομία αποδείχθηκε αρκετή για να ανατρέψει τη θετική εικόνα των υπόλοιπων μαθημάτων, οδηγώντας το πεδίο σε συνολική μείωση των επιδόσεων.

Ανθρωπιστικές Σπουδές: Μικρές αυξομειώσεις με υποχώρηση στα Αρχαία

Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών ο συνολικός μέσος όρος των τεσσάρων μαθημάτων μειώθηκε ελαφρώς από 11,20 το 2025 σε 11,12 το 2026, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,08 μονάδων.

Η σημαντικότερη μεταβολή εντοπίζεται στα Αρχαία Ελληνικά, όπου ο μέσος όρος υποχώρησε από 10,05 σε 9,36, παρουσιάζοντας μείωση 0,69 μονάδων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή στο συγκεκριμένο πεδίο και αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη συγκράτηση των συνολικών επιδόσεων.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν τα Λατινικά, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 12,14 έναντι 11,84 πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 0,30 μονάδων.

Μικρή άνοδος καταγράφεται και στη Νεοελληνική Γλώσσα, όπου ο μέσος όρος αυξήθηκε από 12,92 σε 13,00, ενώ η Ιστορία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, από 9,97 σε 9,98.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για σταθεροποιητικές τάσεις, με τάση για μικρές αυξομειώσεις, στις βάσεις εισαγωγής των Νομικών και των γενικότερα υψηλόβαθμων σχολών του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.

Πρόβλεψη ΕΒΕ 2026: Οι εκτιμήσεις ανά Επιστημονικό Πεδίο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπως αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Με βάση τη διορθωμένη ανάλυση των φετινών επιδόσεων, οι μέσοι όροι των πεδίων που καθορίζουν το εύρος της ΕΒΕ διαμορφώνονται ως εξής:

Στο 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) ο ΜΟ διαμορφώνεται στο 11,20, θέτοντας την κατώτατη ΕΒΕ (συντελεστής 0.80) στο 8,96 και την ανώτατη (συντελεστής 1.20) στο 13,44. Στο 2ο Πεδίο (Θετικών Σπουδών), λόγω των σαρωτικών επιδόσεων στη Φυσική, ο ΜΟ του πεδίου σκαρφαλώνει στο 13,09, γεγονός που ανεβάζει την κατώτατη ΕΒΕ στο 10,48 και την ανώτατη στο υψηλό 15,71.

Στο 3ο Πεδίο (Σπουδών Υγείας) ο ΜΟ εκτιμάται στο 12,30, με το εύρος της ΕΒΕ να κινείται μεταξύ 9,84 (κατώτατη) και 14,76 (ανώτατη). Τέλος, στο 4ο Πεδίο (Οικονομίας & Πληροφορικής) ο ΜΟ διαμορφώνεται στο 10,31, κρατώντας την κατώτατη ΕΒΕ χαμηλά στο 8,25 και την ανώτατη στο 12,37.

Η διακύμανση αυτή των φετινών ΕΒΕ αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον συνολικό αριθμό των εισακτέων, καθώς οι υψηλές απαιτήσεις στο 2ο και 3ο πεδίο ενδέχεται να αφήσουν κενές θέσεις σε χαμηλόβαθμα τμήματα, την ώρα που το 4ο πεδίο διατηρεί πιο προσβάσιμα όρια.

Τα πρώτα μηνύματα για τις βάσεις

Σύμφωνα με τον Γιάννη Ζέμπελη, καθηγητή Φυσικής, «τα πρώτα αυτά δεδομένα δημιουργούν ήδη ενδείξεις για την πορεία των βάσεων εισαγωγής, με τις σχολές των Θετικών Επιστημών να συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες ανόδου. Σίγουρη πτώση εμφανίζεται για τις οικονομικές σχολές, όμως σταθερή ή ανοδική τάση αναμένεται στις σχολές Πληροφορικής. Στις Ανθρωπιστικές σπουδές περιμένουμε πτώση σε Νομικές λόγω Αρχαίων, ενώ ήπια πτώση αναμένεται σε Ιατρικές σχολές, καθώς παρόλο που πέφτει η Βιολογία, έρχεται και ισορροπεί η Φυσική», συμπληρώνει.

Τα οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, θα προκύψουν μετά τη δημοσιοποίηση των αναλυτικών κατανομών βαθμολογίας και των ποσοστών αριστούχων, στοιχεία που παραδοσιακά αποτελούν τον ασφαλέστερο δείκτη για την πορεία των βάσεων εισαγωγής.