Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα στα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες και η «ανοιχτή» Κυριακή

«Ανάσα» στην ακρίβεια ψάχνουν οι καταναλωτές, τόνωση του τζίρου προσδοκούν οι έμποροι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας, με το αγοραστικό κοινό να αναζητά ανάσες στην ακρίβεια και τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά τόνωση του τζίρου. Παρά τις παραδοσιακές προκλήσεις της καλοκαιρινής περιόδου λόγω των αδειών, οι προσδοκίες φέτος είναι υψηλές.

Η έναρξη των εκπτώσεων έχει οριστεί για τις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Οι καταναλωτές αναμένεται να κινηθούν δυναμικά, αναζητώντας πραγματικές προσφορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης και ηλεκτρικών συσκευών.

Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περιόδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Αληθινές εκπτώσεις και διαφάνεια στις τιμές

Η διαφάνεια στις τιμές αποτελεί βασικό ζητούμενο και για τη φετινή εκπτωτική περίοδο. Η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τόσο η παλαιά όσο και η νέα μειωμένη τιμή, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει το πραγματικό όφελος από την αγορά του.

Επιπλέον, όταν αναφέρονται ποσοστά έκπτωσης, αυτά οφείλουν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να μην παραπλανούν το κοινό. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από τη μείωση.

Προσοχή στις ενδείξεις και στα ποσοστά

Ο τρόπος παρουσίασης των ποσοστών έκπτωσης απαιτεί προσοχή από τους καταναλωτές. Ενδείξεις όπως “-30%” ή “-50%” δεν είναι πάντα υποχρεωτικές, εκτός αν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος.

Σε περιπτώσεις διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα «από 10% έως 30%», ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τις προσφορές.

Χρήσιμες συμβουλές για καταναλωτές

Οι ειδικοί προτείνουν στους καταναλωτές να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν ξεκινήσουν τις αγορές τους. Συνιστούν τη δημιουργία λίστας με τις πραγματικές ανάγκες, τη σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και τη διατήρηση των αποδείξεων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγοραστές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις προσφορές της θερινής περιόδου, αποφεύγοντας παράλληλα περιττές δαπάνες και πιθανές παγίδες στις εκπτώσεις.