Πανελλαδικές 2026: Μαθητής από το Ηράκλειο έγραψε 100 στην Έκθεση!

Μια σπάνια επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε ο Κωνσταντίνος Τζωρτζακάκης, μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, ο οποίος κατάφερε να γράψει 100 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Ο 18χρονος υποψήφιος της Θετικής Κατεύθυνσης συγκέντρωσε συνολικά 18.600 μόρια, βλέποντας την πολυετή προσπάθειά του να αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος ανέφερε ότι η επιτυχία του ήταν αποτέλεσμα οργάνωσης, συνέπειας και καθημερινής προσπάθειας σε όλη τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων. Όπως σημείωσε, το διάβασμα αποτελούσε καθημερινότητα για τον ίδιο, ενώ οι βαθμοί που πέτυχε του δίνουν ιδιαίτερη χαρά, καθώς δικαιώνουν την προσπάθειά του.

Παρά την υψηλή βαθμολογία του, δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στη σχολή που θα επιλέξει. Όπως εξήγησε, τα ενδιαφέροντά του κινούνται ανάμεσα στην έρευνα και τη μουσική, δύο τομείς που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική του απόφαση.

Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζακάκης έχει κάνει σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών, ενώ πρόσφατα απέκτησε και το πτυχίο Αντίστιξης. Όπως δήλωσε, η έρευνα και η μουσική βρίσκονται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του και η επιλογή σχολής θα γίνει με βάση αυτά τα κριτήρια.

Προς το παρόν, πάντως, εκείνο που περιμένει περισσότερο είναι το καλοκαίρι, το οποίο, όπως είπε, θα είναι μια περίοδος ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.