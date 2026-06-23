Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποκλείστηκαν και ποιες ελπίζουν για πρόκριση μέσω 3ης θέσης

Το παζλ των «32» του φετινού Μουντιάλ σιγά σιγά συμπληρώνεται.

Η δεύτερη αγωνιστική στο φετινό Μουντιάλ 2026 πλησιάζει προς το τέλος της και ολοένα και έχουμε μια πιο… ξεκάθαρη εικόνα για το παζλ της φάσης των «32».

Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχειας.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως η τελευταία «στροφή» στα γκρουπ θα κρίνει σχεδόν τα πάντα. Ίσως το μόνο θετικό της αύξησης των ομάδων, ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν «τσεκάρει» τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής.

Series of surprising results lowered the expected threshold to qualify for Round of 32 as a third placed team. 3 pts and -1 GD now at 96% to qualify! 👉 Team-specific probabilities and expected goals distribution (scored, conceded, goal difference) for all 48 teams available in… pic.twitter.com/NtuJ8dgwwT — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 22, 2026

Τώρα όσον αφορά την 3η θέση, από την οποία οι 8 από τις 12 καλύτερες θα συνεχίσουν στο τουρνουά, φαίνεται πως οι 3 βαθμοί (μίνιμουμ) είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο -1.

Αυτό βέβαια αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, όμως μοιάζει βέβαιο πως μια χώρα με 3 πόντους και θετικό ή ίσο (0) συντελεστή γκολ θα έχει μια θέση στους «32».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ