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Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποκλείστηκαν και ποιες ελπίζουν για πρόκριση μέσω 3ης θέσης

Από: ΠΚ team

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Το παζλ των «32» του φετινού Μουντιάλ σιγά σιγά συμπληρώνεται.

Η δεύτερη αγωνιστική στο φετινό Μουντιάλ 2026 πλησιάζει προς το τέλος της και ολοένα και έχουμε μια πιο… ξεκάθαρη εικόνα για το παζλ της φάσης των «32».

Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχειας.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως η τελευταία «στροφή» στα γκρουπ θα κρίνει σχεδόν τα πάντα. Ίσως το μόνο θετικό της αύξησης των ομάδων, ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν «τσεκάρει» τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής.

Τώρα όσον αφορά την 3η θέση, από την οποία οι 8 από τις 12 καλύτερες θα συνεχίσουν στο τουρνουά, φαίνεται πως οι 3 βαθμοί (μίνιμουμ) είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο -1.

Αυτό βέβαια αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, όμως μοιάζει βέβαιο πως μια χώρα με 3 πόντους και θετικό ή ίσο (0) συντελεστή γκολ θα έχει μια θέση στους «32».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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