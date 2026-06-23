Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το δικαστήριο καταδίκασε τις παράνομες δηλώσεις και πρακτικές της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των τότε υπουργών Πάνου Καμένου και Σταύρου Κοντονή.

Με σημερινή απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για παράνομες δηλώσεις και πρακτικές της τότε κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και των τότε υπουργών Πάνου Καμένου, Σταύρου Κοντονή για τις βαρύτατες συκοφαντικές κατηγορίες κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη και την παραβίαση βασικών αρχών του Κράτους Δικαίου, ιδίως της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου αθωότητας.

Παράλληλα, καταδίκασε την προσπάθεια περιορισμού της ανεξαρτησίας ιδιοκτητών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όταν αυτά δεν ελέγχονται και δεν ικανοποιούν την κυβέρνηση. Η απόφαση καταδίκασε επίσης τις ψευδείς συκοφαντικές κατηγορίες περί NOOR 1 για τις οποίες ο κ.Μαρινάκης έχει αμετάκλητα αθωωθεί. Την ίδια στιγμή δικαιώνει τους ισχυρισμούς του ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση είχε ξεκάθαρα πολιτική κίνητρα με στόχο την ομηρία του από την τότε κυβέρνηση.

Επίσης, καταδικάζει τις συκοφαντικές πρακτικές που επιχείρησαν μια πρωτοφανή και οργανωμένη εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα του κ.Μαρινάκη με tweets, non papers, ανώνυμες διαρροές σε δημοσιογράφους αλλά και με δημόσιες τηλεοπτικές επώνυμες δηλώσεις που σκοπό είχαν αφενός να επηρεάσουν τη Δικαιοσύνη εναντίον του και αφετέρου να περιορίσουν την ανεξαρτησία των Μέσων που κατείχε.