Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες

Από την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες και η επιβολή κλιμακωτών προστίμων για μη υποβολή δήλωσης ή/και μη καθαρισμό οικοπέδων.

Με εντατικούς ελέγχους από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα ξεκινά η επόμενη φάση εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας για τα οικόπεδα, καθώς σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία καθαρισμού και υποβολής δηλώσεων, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν υποβληθεί 602.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στην ειδική πλατφόρμα. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται των συνολικών δηλώσεων που είχαν κατατεθεί πέρυσι. Το 2025 είχαν υποβληθεί συνολικά 702.000 δηλώσεις, ενώ μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας είχαν καταγραφεί περίπου 330.000 νέες δηλώσεις, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να συμμορφωθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευσαν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους καθώς από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων.

Αυτοψίες

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων της Αττικής έστειλε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, τονίζοντας τη σημασία των αυτοψιών από την Πυροσβεστική και τους δήμους.

«Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε», τόνισε, καλώντας τους δήμους να ξεκινήσουν από τις 23 Ιουνίου ελέγχους, καταγραφές παραβάσεων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός κάλεσε τις δημοτικές Αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού, ορίζοντας σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων. Οπως ανακοίνωσε, το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνδράμει ενεργά στους ελέγχους, σε συνεργασία με τους δήμους, για την καταγραφή παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

Αυστηρά πρόστιμα

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται είτε από τους δήμους είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα, είτε από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι δημοτικές Αρχές διενεργούν τακτικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ η Πυροσβεστική παρεμβαίνει και κατόπιν καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, όπως drones.

Οι κυρώσεις είναι κλιμακωτές:

-Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού στην πλατφόρμα ακόμα και αν έχει καθαριστεί το οικόπεδο.

-Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχουν γίνει ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

-Για μη καθαρισμό οικοπέδου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ, ενώ παράλληλα ο δήμος προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

-Η ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα βεβαιώνονται μέσω της ΑΑΔΕ ή καταβάλλονται μέσω των δημοτικών Αρχών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 επιβλήθηκαν 1.410 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ το καθένα, τα οποία αφορούσαν ιδιοκτήτες που δεν υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού. Φέτος, επισημαίνεται ότι το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης, όταν δεν έχουν γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, μειώνεται στα 500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Realnews.gr