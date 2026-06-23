«Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» χρωστάει 40.000 μέρες άδειας στους νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού: «Έχουμε απόλυτη ανάγκη να ξεκουραστούμε»

Δεν είναι μόνο οι νοσηλευτές -Υπάρχουν τμήματα και κλάδοι στο νοσοκομείο με άδειες που εκκρεμούν από το 2023.

Χιλιάδες μέρες άδειας οφείλει το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου στους εργαζόμενους της νοσηλευτικής υπηρεσίας, που περνούν ένα ακόμη δύσκολο καλοκαίρι.Με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, με συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα για την κάλυψη των αναγκών, με ανάκληση ρεπό και αδειών λόγω αναρρωτικών αδειών συναδέλφων τους και με εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας.

Όπως επισημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, «λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν επαρκή καλοκαιρινή άδεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης στο ΠΑΓΝΗ είναι οι 40.000 χρωστούμενες ημέρες κανονικής άδειας και τα περισσότερα από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες μόνο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, καθώς και τα περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό στο Κλασικό Ακτινολογικό.

Παράλληλα, υπάρχουν τμήματα και κλάδοι με χρωστούμενες άδειες ακόμη και από το 2023.

Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μόλις δύο εβδομάδες ξεκούρασης το καλοκαίρι, και αυτές όχι συνεχόμενες, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο.

Ταυτόχρονα, σε ένα ποσοστό συναδέλφων μας που εργάζονταν με συμβάσεις οι οποίες έληξαν, δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση για τις δεκάδες ημέρες κανονικής άδειας που τους οφείλει η Διοίκηση και τις οποίες δεν τους επέτρεψε να λάβουν όσο εργάζονταν, επικαλούμενη διαρκώς τις «υπηρεσιακές ανάγκες». Προκλητικά, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι, αν θέλουν να αποζημιωθούν, όπως προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Την ώρα που η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας πανηγυρίζουν για το δήθεν «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Έχουμε απόλυτη ανάγκη από αυτές τις ημέρες ξεκούρασης και δεν ανεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς, για άλλη μία φορά, τις συνέπειες της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν.

Πολύ περισσότερο όταν, αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των εργαζομένων, μόνιμων και συμβασιούχων, στην Υγεία κατά 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Υπογραμμίζουν ότι έχουν «χορτάσει» χειροκροτήματα, ευχαριστίες και υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς όμως καμία ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς μας και χωρίς την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

Να σημειωθεί ότι για ένα ακόμη καλοκαίρι, τα χειρουργεία θα μειωθούν από μέσα Ιουλίου ως τέλη Αυγούστου, για να μπορέσει να πάρει άδεια το προσωπικό.

Νάνσυ Τζαβάρα: Είμαστε άνθρωποι χρειαζόμαστε ξεκούραση

«Δεν είμαστε μηχανές, έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, διαφορετικά πως θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιο φόρτο δουλειάς», είπε στο patris.gr η Νάνσυ Τζαβάρα εκλεγμένη εκπρόσωπος εργαζομένων στην διοίκηση του νοσοκομείου.

Ένα επιπλέον ζήτημα που θέτουν οι εργαζόμενοι, αφορά τη μη καταβολή της προβλεπόμενης από τον νόμο αποζημίωσης για τις άδειες που δεν πήραν συνάδελφοί τους, οι συμβάσεις των οποίων έληξαν.

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο, η Διοίκηση δεν επέτρεψε τη λήψη αυτών των αδειών κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους, επικαλούμενη τις πάγιες «υπηρεσιακές ανάγκες», ενώ φέρεται να παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στη δικαστική οδό προκειμένου να διεκδικήσουν τις νόμιμες αποζημιώσεις τους.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ