Απεργία ξενοδοχοϋπαλλήλων: Μηχανοκίνητη πορεία προς αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές

Σε κινητοποιήσεις προχωρά το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, συμμετέχοντας στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, αποτυπώνοντας το κλίμα διεκδίκησης του κλάδου στην κορύφωση της φετινής θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων, η προσυγκέντρωση των εργαζομένων έχει οριστεί για την Τετάρτη στις 10:00 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Από το σημείο εκείνο θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου στις 11:00 π.μ. προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Μετά την ολοκλήρωσή της, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν τη μηχανοκίνητη πορεία τους, διερχόμενοι από τις κυριότερες τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου, προκειμένου να επικοινωνήσουν τα αιτήματά τους στην τοπική κοινωνία.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπογραμμίζουν ότι, παρά τη σημαντική κερδοφορία και τη σταθερή συνεισφορά του τουριστικού τομέα στην εθνική οικονομία, οι υπάλληλοι του κλάδου έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εντατικούς ρυθμούς εργασίας και σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι η ομαλή λειτουργία και η ποιότητα του τουρισμού βασίζονται πρωτίστως στο έμψυχο δυναμικό του.

Το διεκδικητικό πλαίσιο

Χρονική επέκταση της διάρκειας του ταμείου ανεργίας για τους εποχιακά απασχολούμενους.

Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας.

Θέσπιση αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ.

Μη φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας.

Επαναφορά της καταβολής του εφάπαξ στην 20ετία.

Επαναφορά των Βαρέων και Ανθυγιεινών Ενσήμων (ΒΑΕ).

Ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους χώρους δουλειάς.

Πραγματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο Ερμής» εξέφρασε την έμπρακτη συμπαράστασή του, ανακοινώνοντας την επίσημη συμμετοχή του στην απεργιακή κινητοποίηση.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ