Εμπρησμός απορριμματοφόρων Μαλεβιζίου: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο 46χρονος επιχειρηματίας για την ηθική αυτουργία

Ως προς τους φυσικούς αυτουργούς: ένοχος με μειωμένο καταλογισμό ο 55χρονος, αθώος λόγω αμφιβολιών ο 41χρονος

Δύο αθωώσεις και μία ενοχή επεφύλασσε η ετυμηγορία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για την σοβαρή υπόθεση του εμπρησμού του στόλου των απορριμματοφόρων στο αμαξοστάσιο του δήμου Μαλεβιζίου. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης την Πέμπτη, 9 Ιουλίου, έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών τον 46χρονο επιχειρηματία που πρωτόδικα (τον Οκτώβριο του 2025) είχε καταδικαστεί σε 7 χρόνια κάθειρξης για ηθική αυτουργία. Η απόφαση της αθώωσης ήταν κατά πλειοψηφία.

Ως προς τον βασικό φυσικό αυτουργό, το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο, αναγνωρίζοντας του ομόφωνα μειωμένο καταλογισμό. Στον 55χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και αποφυλακίζεται άμεσα. Και εκείνος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 7 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ως προς τον έτερο κατηγορούμενο, το δικαστήριο επίσης τον κήρυξε αθώο λόγω αμφιβολιών. Ο 41χρονος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 ετών.

Να σημειωθεί ότι στην αγόρευση της η εισαγγελέας της έδρας ήταν καταπέλτης και είχε προτείνει την ενοχή και των τριών, ενώ είχε επιφυλαχθεί ως προς τον 55χρονο για τον μειωμένο καταλογισμό.https://www.cretalive.gr/