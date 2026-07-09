Ηράκλειο:«Μια Μαντινάδα όλη η Ζωή…», Τιμητική βραδιά για τον σπουδαίο μαντιναδολόγο Μιχάλη Στεφανάκη

Ο Λαογραφικός Όμιλος «Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνει σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην κρητική παράδοση και σε έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκφραστές της, τον μαντιναδολόγο Μιχάλη Στεφανάκη.

Η καθιερωμένη πλέον εκδήλωση του Ομίλου, με τίτλο «Μια Μαντινάδα όλη η Ζωή…», θα πραγματοποιηθεί στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», με ώρα έναρξης 20:40, αποτελώντας μια γιορτή αφιερωμένη στην κρητική μαντινάδα, τη μουσική, την ποίηση, τον χορό και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον Μιχάλη Στεφανάκη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στη διατήρηση, την ανάδειξη και τη διάδοση της κρητικής παράδοσης και της λαϊκής ποιητικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει αφηγήσεις, μουσικές ερμηνείες και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό πλούτο του κρητικού πολιτισμού και τη ζωντανή δύναμη της μαντινάδας ως στοιχείου της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεονάκη.

Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες:

• Μανώλης Ρασιδάκης

• Μανώλης Αλεξάκης

• Μανώλης Κατσαμάς

• Γιώργος Λεκάκης

• Αντώνης Σαλούστρος

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, οι διοργανωτές/τριες καλούν όσους/όσες επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν στις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου, ενισχύοντας έμπρακτα συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη διαφύλαξη και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και για την ενίσχυση δράσεων κοινωνικής προσφοράς.

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό, αναδεικνύουν τις αξίες και τις παραδόσεις του τόπου μας και τιμούν ανθρώπους που, με το έργο και τη διαδρομή τους, συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κρήτης.