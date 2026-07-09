ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης ανοίγει τις «Ημέρες Παιδικού Θεάτρου 2026» με την παράσταση «Γέφυρες χτίζουμε, σπάμε σιωπές»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση που μεταφέρει ισχυρά μηνύματα για τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της αποδοχής, η Περιφέρεια Κρήτης δίνει την έναρξη του θεσμού «Ημέρες Παιδικού Θεάτρου 2026», ο οποίος υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, φέρνοντας ποιοτικές θεατρικές παραγωγές σε πόλεις και χωριά της Κρήτης.

Η αυλαία του φετινού προγράμματος ανοίγει με το έργο «Γέφυρες χτίζουμε, σπάμε σιωπές» του Νικόλα Σμυρνάκη, μια σύγχρονη παράσταση που πραγματεύεται με ευαισθησία το επίκαιρο ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού (bullying), αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διαφορετικότητας, της ενσυναίσθησης, της αυτοεκτίμησης και της αποδοχής του εαυτού και των άλλων.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί:

• Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 21:00, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη (Ταντάλου και Γαζίου).
• Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στο Μικρό Θέατρο πλησίον του Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού, επί της οδού Αναπαύσεως, με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού.

Μέσα από μια ευρηματική θεατρική αφήγηση, το έργο αγγίζει βαθύτερα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα, όπως οι προκαταλήψεις, οι σχέσεις εξουσίας, η ανάγκη για αποδοχή και η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους θεατές να γίνουν μέρος μιας ουσιαστικής συζήτησης για τη συμπερίληψη και τον αλληλοσεβασμό.

Ο θεσμός «Ημέρες Παιδικού Θεάτρου» αποτελεί μία από τις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο να καταστήσει το ποιοτικό παιδικό θέατρο προσβάσιμο σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας την τέχνη ως μέσο εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας αξιών.

Συντελεστές/τριες:
Κείμενο: Νικόλας Σμυρνάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Εύα Καμπουράκη, Άννα Στάπελφεντ
Μουσική: Άγγελος Αρβανίτης

Παίζουν:
Άγγελος Αρβανίτης
Ζαχαρούλα Κατσικαντάμη
Λευτέρης Πασπαράκης
Γιώργος Στεφανάκης
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό

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Team Πολ. Κρήτης
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