Ένταξη 36 επιχειρήσεων σε δράση εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης με χρηματοδότηση 1,30 εκατ. ευρώ

Την απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική αγορά.

Η απόφαση αφορά την πρόσκληση της Δράσης 1.3.1.1 με τίτλο «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης». Μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, εντάσσονται στο πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται 36 επιχειρήσεις (και αντίστοιχα έργα) του νησιού. Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της δράσης αγγίζει το 1.300.000 ευρώ.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Αναφερόμενος στη νέα απόφαση χρηματοδότησης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Για την Περιφέρεια Κρήτης, η στήριξη της κρητικής επιχειρηματικότητας αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027”, διαθέτουμε 1,3 εκατ. ευρώ σε 36 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού μας.

Στόχος μας είναι να τους παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, να συμμετάσχουν σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις και να προβάλουν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στις αγορές. Επενδύουμε σταθερά στην τοπική οικονομία, στηρίζουμε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και προωθούμε έμπρακτα την ανάπτυξη».

Οι ενταγμένες πράξεις των δικαιούχων επιχειρήσεων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.