ΚΡΗΤΗ

Όπερα με ελεύθερη είσοδο Σάββατο και Κυριακή σε Γκουβερνιώτισσα και Χανιά από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Δύο βραδιές μουσικής “μυσταγωγίας” αφιερωμένες στην τέχνη της όπερας προσφέρει δωρεάν στους πολίτες η Περιφέρεια Κρήτης το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του ιστορικού Βυζαντινού ναού της «Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» της δημοτικής κοινότητας Ποταμιών και την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων στις 21:00.

Η καλλιτεχνική εκδήλωση του Σαββάτου διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «η Γκουβερνιώτισσα» την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το Δήμο Χερσονήσου και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Αντίστοιχα η εκδήλωση θα παρουσιαστεί και στα Χανιά σε συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Δήμο Χανίων. Η Κρατική ορχήστρα σε Γκουβερνιώτισσα και Χανιά θα συμπράξει με δύο διεθνώς διακεκριμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, με “πυξίδα” τους την διεθνώς αναγνωρισμένη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θα ταξιδέψουν τους εκατοντάδες παρευρισκομένους στον μαγευτικό κόσμο του λυρικού θεάτρου μέσα από αγαπημένες άριες και ντουέτα που σημάδεψαν την ιστορία της όπερας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Τζουζέπε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, Πιέτρο Μασκάνι και Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, αναδεικνύοντας τον πλούτο, το συναίσθημα και τη διαχρονική δύναμη του λυρικού ρεπερτορίου.

Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Ηλίας Βουδούρης, ο οποίος θα οδηγήσει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου ερμηνεία, σε χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Η διπλή συναυλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης να προσφέρει στο κοινό κορυφαίες πολιτιστικές παραγωγές και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον υπεύθυνο του φεστιβάλ Περιφερειακό σύμβουλο Ευάγγελο Ζάχαρη, το Φεστιβάλ Κρήτης συνεργάζεται στενά με τους φορείς του Πολιτισμού, της Αυτοδιοίκησης και συνεχίζει να αναδεικνύει ιστορικούς – εμβληματικούς τόπους του νησιού μέσα από εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης.

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