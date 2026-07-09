Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Έφυγε από τη ζωή η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια του «Total Eclipse of The Heart», στα 75 έτη της.

Πέθανε η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της της πόλης Φάρο, στην Πορτογαλία. Η τραγουδίστρια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ρήξη σκωληκοειδίτιδας.

Στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της θρυλικής Μπόνι Τάιλερ αναρτήθηκε το εξής μήνυμα: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Θα εκδώσουμε σύντομα νέα ανακοίνωση, αλλά προς το παρόν ζητούμε ιδιωτικότητα, προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή την τραγωδία».

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha, η Τάιλερ στις αρχές Μαίου υπέστη καρδιακή ανακοπή όταν οι γιατροί επιχείρησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί μετά την επέμβαση.

Όπως αναφέρεται, χρειάστηκε ανάνηψη, ενώ η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε εξαιτίας σοβαρής λοίμωξης που προκλήθηκε από διάτρηση του εντέρου.

Η Μπόνι Τάιλερ παρέμενε διασωληνωμένη σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Φάρο, με τους γιατρούς να προσπαθούν να περιορίσουν τη μόλυνση.

Σύμφωνα με τον Liberto Mealha, η Μπόνι Τάιλερ άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για συναυλία. Όπως είπε, είχε επισκεφθεί γιατρό στη βρετανική πρωτεύουσα, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό στις εξετάσεις. «Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο και πήγε σε γιατρό για εξετάσεις, αλλά δεν βρήκαν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Αλγκάρβε, όπου διέθετε εξοχική κατοικία, όμως οι πόνοι στην κοιλιακή χώρα έγιναν πολύ έντονοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, έμεινε για δύο ημέρες καθηλωμένη στο κρεβάτι στο σπίτι της, μέχρι που ο σύζυγός της, Robert Sullivan, τη μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής.

«Αποφάσισε να ταξιδέψει στο Αλγκάρβε, όπου άρχισε να νιώθει έντονους πόνους στην κοιλιά. Δύο ημέρες αργότερα πήγε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο τη μετέφερε επειγόντως στο νοσοκομείο του Φάρο επειδή είχε σπάσει η σκωληκοειδής απόφυση και χρειαζόταν άμεσα χειρουργείο», είπε.

Η Μπόνι Τάιλερ υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο και αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας. Αρχικά νοσηλευόταν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας και η κατάστασή της χαρακτηριζόταν «σταθερή», ωστόσο στη συνέχεια επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στην εντατική.

Η σπουδαία πορεία της Μπόνι Τάιλερ

Το 1975 έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το single My, My honeycomb για την RCA Records, το οποίο όμως δεν μπήκε στα charts. Το δεύτερο της single Lost in France, μπήκε στο τοπ-τεν των βρετανικών pop charts.

Η επιτυχία του δεύτερου single την οδήγησε στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, το The world starts tonight, το 1977. Το άλμπουμ είχε μέτρια αποδοχή από το κοινό, αρκετή όμως για να οδηγήσει την καλλιτέχνιδα σε ευρωπαϊκή περιοδεία.

Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, υπέστη εγχείρηση φωνητικών χορδών και παρά τις συμβουλές του γιατρού της μίλησε πριν θεραπευτεί πλήρως, δίνοντας στην φωνή της μια χαρακτηριστική βραχνή χροιά. Αυτό έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι η καριέρα της σαν τραγουδίστρια είχε τελειώσει.

Όπως αποδείχτηκε όμως με το επόμενο single της, το It’s a heartache (1978), μπήκε ξανά στα charts, αυτή την φορά στο νούμερο 4 του UK pop charts και στο νούμερο 3 του US pop charts. Το επόμενο τραγούδι της, Sitting on the edge of the ocean, κέρδισε τον δέκατο διαγωνισμό τραγουδιού της Yamaha, στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Το 1982, υπογράφει με την CBS και το επόμενο άλμπουμ της, το Faster than the speed of the night (1983), ήταν και ο μεγαλύτερος θρίαμβος της. Το άλμπουμ περιείχε το single Total eclipse of the heart, του συνθέτη Τζιμ Στάινμαν, που έμεινε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για τέσσερις εβδομάδες ταυτόχρονα. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 πολλών χωρών στην Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Το ίδιο το άλμπουμ πήγε αμέσως στο νούμερο 1 των charts στη Μεγάλη Βρετανία, κάνοντας την Μπόνι Τάιλερ την πρώτη γυναίκα καλλιτέχνη που το άλμπουμ της πήγε κατ’ ευθείαν στην κορυφή, χαρίζοντας της έτσι και ένα ρεκόρ Γκίνες.

Το 1984 κέρδισε το βραβείο Γκράμι καλύτερης ροκ τραγουδίστριας και προτάθηκε και για το βραβείο Γκράμι καλύτερης τραγουδίστριας, για το τραγούδι Here she comes, τραγούδι που συμπεριλαμβάνονταν στο soundtrack της επανέκδοσης του φιλμ Metropolis την ίδια χρονιά.

Στα τέλη του ίδιου χρόνου κυκλοφόρησε το single Holding out for a hero, που ακουγόταν στην ταινία Footloose και έφτασε στην κορυφή των airplay σε Ευρώπη και Αμερική.

Ακολούθησε το άλμπουμ Secret dreams and forbidden fire, στο οποίο βρισκόταν ακόμα μια επιτυχία, το If you were a woman. Ο θρίαμβος των δυο άλμπουμ που έκανε με τον Τζιμ Στάινμαν δεν επαναλήφθηκε με το επόμενο άλμπουμ της Hide your heart, το οποίο αν και συγκέντρωνε τραγούδια από καταξιωμένους συνθέτες όπως ο Ντέσμοντ Τσάιλντ, και singles τα οποία έγιναν αργότερα επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες -όπως το The Best που τραγουδήθηκε ξανά από την Τίνα Τέρνερ και το Save up your tears από την Cher και αργότερα τους Ace of Base.

Το 2003 η καριέρα της ξαναζωντανεύει, αυτή την φορά με μια διασκευή σε ένα δικό της τραγούδι. Το Total eclipse of the heart διασκευάζετε στα γαλλικά με τον τίτλο Si demain από την Καρίν Αντόν και η Τάιλερ συμμετέχει σε μια γαλλο-αγγλική έκδοση της μεγαλύτερης επιτυχίας της.

Το τραγούδι εκτινάσσεται στο νούμερο 1 στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Τσεχία, την Ανδόρρα και τον Λίβανο ενώ σκαρφαλώνει πολύ ψηλά και σε πολλές ακόμα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Μεγάλης Βρετανίας, σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία της επιτυχία.

Το 2006, το νεότερο άλμπουμ της Wings, περιλαμβάνει το single Lousie, μια δική της σύνθεση, που μπαίνει στα top ten Βελγίου, Γερμανίας, Νορβηγίας και Ουκρανίας.

Το 2007, μια καινούρια διασκευή του Total eclipse of the heart από τους Babypinkstar με τη συμμετοχή και πάλι της ίδιας, ανεβαίνει σε όλα τα underground charts σε Αμερική και Ευρώπη.

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι “Believe in me”.

Το 2025 κυκλοφόρησε μια νέα, κλαμπ εκδοχή του «Total Eclipse of the Heart», σε παραγωγή των David Guetta και Hypaton, με τίτλο «Together».

Και φέτος — 43 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του — το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη. Αν το σκεφτείς, υπάρχουν μόνο 8,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο», είχε δηλώσει.