ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαριώ: Δισκογραφική επιστροφή για τη μεγάλη κυρία του ρεμπέτικου τραγουδιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η μεγάλη κυρία του ρεμπέτικου τραγουδιού, η αγαπημένη μας Μαριώ, επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, σε γνώριμους δρόμους.

«Η Κουτάλα» με σατυρική διάθεση σχολιάζει τη σύγχρονη πραγματικότητα της απληστίας και η Μαριώ με την αυθεντική της ερμηνεία ενώνει, όπως μόνο αυτή ξέρει, το χθες με το σήμερα.

Η Αθηνά Καμπάκογλου γράφει τους στίχους και ο Γιώργος Αλτής τη μουσική στο όγδοο τραγούδι τους και τώρα συναντούν για πρώτη φορά, την μοναδική ερμηνεύτρια.

Μέσα στις δεκαετίες η Μαριώ με τη χρυσή καρδιά βαδίζει με συνέπεια και σθένος και η φωνή της «κουβαλά» τη μνήμη και την αλήθεια του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού.

Ένα λαϊκό πάλκο «στήθηκε» εκ νέου για την «Κουτάλα», ο τζουράς και ο μπαγλαμάς κυριαρχούν, ενώ τα φωνητικά λειτουργούν ως πολύτιμο συμπλήρωμα της κεντρικής ερμηνείας, με τις χαμηλές και ψηλές οκτάβες τους.

Κυκλοφορεί από την Ammos Music.

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Team Πολ. Κρήτης
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