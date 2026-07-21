Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην κτιρίου του ΙΚΑ – Ένα ακόμη βήμα στον συνολικό σχεδιασμό για το κέντρο των Χανίων

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην κτιρίου του ΙΚΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας παρέμβασης που παρέμενε σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών και ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός κομβικού δημοτικού χώρου στο κέντρο της πόλης.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, «ξεκίνησαν επιτέλους οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην ΙΚΑ. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο, καθώς στον συγκεκριμένο χώρο θα αναπτυχθούν μελλοντικά δημοτικές υπηρεσίες, ενταγμένες στον συνολικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει και το νέο Δημαρχείο στους πρώην Ιταλικούς Στρατώνες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατεδάφιση προχωρά έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων, επισημαίνοντας πως προηγήθηκαν οι ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Χανίων, της Κοινής Επιτροπής του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων.

Όπως τόνισε, οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη λύση αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους επιστήμονες και φορείς.

Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αστικών παρεμβάσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η ανάπλαση της οδού Τζανακάκη, η προγραμματισμένη αναμόρφωση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας και η αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης συνθέτουν σταδιακά μια νέα εικόνα για το κέντρο της πόλης.

«Σιγά σιγά όλες οι ψηφίδες του παζλ αρχίζουν να τοποθετούνται. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επόμενος στόχος είναι η ανέγερση του νέου δημοτικού κτιρίου. Η μελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ έχουν δοθεί κατευθύνσεις στους μελετητές ώστε να ενσωματωθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, αρχιτεκτονικά στοιχεία που θα διατηρούν τη μνήμη του χώρου, συνδέοντας το νέο έργο με την ιστορία του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύουν οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, με γνώμονα την ασφαλή εκτέλεση του έργου και την προστασία πεζών και οδηγών.

Ο Δήμος Χανίων ζητά από τους πολίτες την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η προσωρινή όχληση που ενδέχεται να προκληθεί αποτελεί αναπόφευκτο μέρος μιας σημαντικής παρέμβασης, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις

για έναν σύγχρονο, λειτουργικό και καλύτερα οργανωμένο δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης.