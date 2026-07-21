Άγρια συμπλοκή 15χρονων στην Κρήτη: Όλοι βιντεοσκοπούσαν, κανείς δεν τις χώρισε – Τι εξήγησε ψυχολόγος

Γύρω τους οι συνομήλικοί τους κατέφραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα

Η σκληρή εμπλοκή των δύο 15χρονων κοριτσιών από το Ηράκλειο της Κρήτης καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου και σοκάρει. Τι εξήγησε ειδική ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου και ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας σχετικά με το περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικες να γρονθοκοπούνται, να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης και να κυλιούνται στο χώμα, ενώ γύρω τους οι συνομήλικοί τους καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.Κανείς δεν προσπάθησε να τις χωρίσει ούτε και ζήτησε τη βοήθεια κάποιου ενήλικα…

Μπαλάσκας: «To 70 με 80% το κάνουν για να τα ανεβάσουν στα social»

«Σύνηθες. Ιδιαίτερα με τα κορίτσια, όπου αυτά τα street fights που κάνουν, τα κάνουν περισσότερο κοπέλες και γίνεται και εντός των σχολείων πολλές φορές δυστυχώς. Έχει αποδειχθεί από έρευνα των Αρχών, ότι το 70 με 80% το κάνουν για να τα ανεβάσουν στα social», είπε από την πλευρά του ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Το 80%, όσο περίεργο κι αν σας φανεί, είναι γκομενοδουλειές. Όπου ακούς κορίτσια που τσακώνονται, είναι γκομενοδουλειά από πίσω».

Παπακίτσου: «Οι παρατηρητές της βίας, είναι επίσης συνένοχοι στη βία»

Από την πλευρά της, η Δρ. Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος, σημείωσε: «Επειδή η βία και η παραβατικότητα εξαπλώνεται, προφανώς θα πήγαινε και στα κορίτσια».

Η ίδια εξήγησεπως «έχει αλλάξει ποιοτικά δηλαδή πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αφορά και στα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ της βίας των αγοριών και της βίας των κοριτσιών υπάρχουν σαφείς διαφορές, για διαφορετικούς λόγους».

Κλείνοντας, υπογάμμισε: «Οι παρατηρητές της βίας, είναι επίσης συνένοχοι στη βία».