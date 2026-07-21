Η Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστεί συμπολίτες για τη δωρεά τους σε δομή της.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Κοινωνική του Υπηρεσία και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά τον κ. Χατζηδάκη Χαράλαμπο, τον κ. Χατζηδάκη Μιχαήλ και την κ. Χατζηδάκη Αργυρή και Γιακουμιδάκη-Χατζηδάκη Ελευθερία, οι οποίοι τιμώντας τη μνήμη την

εκλιπούσης Ψαθάκη Σοφίας, δώρισαν στο Κ.Α.Π.Η. Περιβολίων ένα φίλτρο νερού για την εξυπηρέτηση των Μελών του ΚΑΠΗ, στο οποίο ήταν εγγεγραμμένη και η εκλιπούσα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης ευχαριστεί τους δωρητές οι οποίοι κατέθεσαν το σεβασμό, την αγάπη και την αλληλεγγύη τους προς τους συνανθρώπους μας της Τρίτης Ηλικίας.

Εύχονται στα μέλη της οικογένειας Χατζηδάκη να είναι αναπαυμένη η ψυχή του αγαπημένης τους, να έχουν Υγεία και να συνεχίσουν να τιμούν τη μνήμη του με τον ίδιο αξιοπρεπή και γενναιόδωρο τρόπο.