Ηράκλειο: Σε ψυχιατρική κλινική ο Αιγύπτιος που έβαλε φωτιά στην παραλιακή

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σε ψυχιατρική κλινική, πιθανότατα των φυλακών Κορυδαλλού, θα οδηγηθεί ο Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας κατά την στιγμή που επιχειρούσε να βάλει φωτιά, κοντά στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσε να βάλει φωτιά όταν εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τον αστυνομικό. Στον Αιγύπτιο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ωστόσο η περίπτωση του χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, όπως εκτιμάται.

Cretalive