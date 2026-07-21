ΕΛΛΑΔΑΑΘΗΝΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Με ποινικό παρελθόν ο δράστης – Είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική

Από: ΠΚ team

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Ο 60χρονος δηλώνει άστεγος.

Γνωστός στις αρχές ήταν ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες στην Ακρόπολη το πρωί της Τρίτης (21.07.2026), καθώς είχε ποινικό παρελθόν.

Ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης μόλις πρόσφατα είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τις εισαγγελικές αρχές σε υποθέσεις που σχετίζονταν με την ακούσια νοσηλεία του. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο του μεταφέρθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το 2026 είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για εξύβριση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Επιπλέον, το 2019 συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού.

Παράλληλα, κατά το διάστημα από το 2019 έως και το 2024 είχε προσαχθεί κατ’ επανάληψη σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων.

Το 2022 εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, όμως, παρά τις έρευνες των αστυνομικών, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ώστε να εκτελεστεί η σχετική εντολή.

Νωρίτερα, το 2014, είχε μεταφερθεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 60χρονος δηλώνει άστεγος.

Πηγή: http://newsit.gr

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