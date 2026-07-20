Ελληνικό διαβατήριο: Τι αλλάζει με την ένταξή του στο Gov.gr Wallet

Το ελληνικό διαβατήριο ενσωματώνεται στο Gov.gr Wallet, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα ψηφιακής ταυτοποίησης και χρήσης του ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός Ελλάδας.

Το ελληνικό διαβατήριο ενσωματώνεται πλέον στη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, διευρύνοντας τις δυνατότητες της ψηφιακής εφαρμογής του Δημοσίου και προσφέροντας στους πολίτες ακόμη ένα επίσημο έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι κάτοχοι κοινών ενεργών ελληνικών διαβατηρίων μπορούν πλέον να προσθέτουν το έγγραφό τους στην εφαρμογή και να το χρησιμοποιούν τόσο για την ψηφιακή ταυτοποίησή τους, όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ελλάδας.

Από τη νέα υπηρεσία εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πώς αποκτούν οι πολίτες το ψηφιακό διαβατήριο

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για κινητές συσκευές Android και iOS και μπορεί να εγκατασταθεί μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr.

Με την προσθήκη του διαβατηρίου, το Gov.gr Wallet συνεχίζει να εξελίσσεται ως η ενιαία ψηφιακή θυρίδα των πολιτών, συγκεντρώνοντας σε μία εφαρμογή τα βασικά προσωπικά έγγραφα και πιστοποιητικά.

Το 13ο έγγραφο στην εφαρμογή

Το ελληνικό διαβατήριο αποτελεί πλέον το 13ο έγγραφο που φιλοξενείται στην εφαρμογή.

Ήδη οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν στο Gov.gr Wallet το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, την Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, το Σήμα Δακτυλίου, την υπηρεσία myAuto με στοιχεία οχημάτων, την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, την Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, την Ασφαλιστική Ικανότητα, τα στοιχεία για τα Ζώα Συντροφιάς, τους βαθμούς του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), καθώς και τον Φάκελο Ακινήτου.

Η χρήση της εφαρμογής συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερες από 2.516.405 ψηφιακές αστυνομικές ταυτότητες και 1.984.991 ψηφιακές άδειες οδήγησης.

Συνεργασία τριών υπουργείων για τη νέα υπηρεσία

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας λειτουργίας υλοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η άντληση και διασταύρωση των στοιχείων των πολιτών πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ