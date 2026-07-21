Κοινή ανακοίνωση Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου και Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών – Παρ.Ηρακλείου

Να παρθούν όλα τα εργαζομένων από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες

Περιοδείες και παρεμβάσεις των Σωματείων στα εργοτάξια για εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων

Τις επόμενες μέρες οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνθήκες καύσωνα. Είμαστε σε ετοιμότητα καθώς γνωρίζουμε καλά την εντατικοποίηση που επικρατεί τόσο στα μεγάλα έργα (ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο Καστελίου) για να βγουν τα χρονοδιαγράμματα, όσο και στην συμβατική οικοδομή.

Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασίας στους τόπους δουλειάς. Η απουσία μέτρων προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση δημιουργεί κινδύνους προβλημάτων υγείας, θανάτων από θερμοπληξία, πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στους ανοιχτούς χώρους όπως τα εργοτάξια.

Μεγάλος είναι ο κίνδυνος και σε κλειστούς χώρους, όπου είτε λόγω κατασκευής (μη επαρκής αερισμός, υπόγεια, μη κλιματιζόμενοι χώροι, κοντέινερ κλπ) είτε λόγω εργασιακών παραγόντων (π.χ. λειτουργία μηχανών), οι συνθήκες εργασίας είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι έγκυες και θηλάζουσες εργαζόμενες, οι εργαζόμενοι με χρόνιες παθήσεις (παχυσαρκία με Δείκτη Μάζας Σώματος >30, μεταβολικό σύνδρομο, καρδιαγγειακές, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες κ.ά.) και οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών.

Η προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζεται ως κόστος από τους εργοδότες που βάζουν στο ζύγι κόστους οφέλους τα αναγκαία μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται! Δεν έχουν κανένα σχέδιο πρόληψης, παραμένοντας προσηλωμένοι μόνο σε ότι διασφαλίζει την παραγωγικότητα και τα κέρδη τους.

Κόντρα σε αυτήν την πραγματικότητα οργανωμένοι και συσπειρωμένοι στα σωματεία μας επιβάλουμε με την δράση και την στάση μας την προστασία της ζωής μας και των συναδέλφων μας. Ιδιαίτερα οι συνάδελφοι μηχανικοί που τελούν χρέη τεχνικού ασφαλείας, οι επιβλέποντες μηχανικοί να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας της δικής τους, των υπόλοιπων συναδέλφων μηχανικών – τεχνικών και των οικοδόμων, να προχωρήσουν ακόμα και σε παύση εργασιών αν χρειαστεί, ακόμα και σε σύγκρουση με τις εντολές του εργοδότη.

Καταγγέλλουμε ΑΜΕΣΑ κάθε σχετική παράβαση από την πλευρά της εργοδοσίας ώστε τα Σωματεία μας να παρέμβουν άμεσα ώστε να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων.

Τα Σωματεία μας θα περιοδεύσουν τις επόμενες μέρες τα μεγάλα εργοτάξια ώστε να επιβληθούν τα απαιτούμενα μέτρα.

Απαιτούμε:

 Να εκδοθεί άμεσα Υπουργική Απόφαση που θα δεσμεύει τους εργοδότες για τα μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων. Τα μέτρα προστασίας να είναι μόνιμα και δεσμευτικά, παίρνοντας υπόψη ότι οι καύσωνες θα συνεχιστούν και τα επόμενα καλοκαίρια, όπως αντίστοιχα και οι συνθήκες παγετού το χειμώνα.

 Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38 οC

 Διακοπή των εργασιών και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάλογα με τον Δείκτη Θερμικής Καταπόνησης WBGT και σε συνδιασμό με την ύπαρξη σκόνης στα εργοτάξια, ή σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους με πλήρη καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή. Υποχρεωτική διεξαγωγή μετρήσεων στους χώρους εργασίας.

 Πλήρης αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες με πλήρη καταβολή του ημερομισθίου.

 Εάν δεν προκύπτει ανάγκη για διακοπή των εργασιών, απαιτείται διαμόρφωση σχεδίου πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κάθε χώρο, που να λαμβάνει υπόψη την παραγωγική διαδικασία (π.χ. συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – Μέσων Ατομικής Προστασίας, αυστηρότερα όρια και μέτρα σε συνθήκες που χρησιμοποιούνται θερμικά μέσα (πχ φλόγιστρα).

 Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

 Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.

 Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος ή και χώρων σκίασης για την ανάπαυση των εργαζομένων.

 Μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης.

 Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας, και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.

 Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο, με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου.

 Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ) ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ΥΑΕ.

 Κάλυψη όλων χώρων εργασίας με υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων. Ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Διεκδικούμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα κατοχυρώνει μόνιμα τα παραπάνω μέτρα προστασίας σε συνθήκες καύσωνα για τους μηχανικούς και τεχνικούς.