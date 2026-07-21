Ασφαλής πρόσβαση στο ΙΤΕ: Αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου – ΙΤΕ για υπερυψωμένη διάβαση μέσα σε ένα επόμενο μήνα, πεζοδρόμια σε λιγότερο από ένα μήνα, σημάνσεις εντός της εβδομάδας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα της κατασκευής πεζοδρομίου στη Ν. Πλαστήρα, στον δρόμο προς το ΙΤΕ.

Για το θέμα, που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζόμενων, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την τοποθέτηση του, και αφού ευχήθηκε ολόψυχα περαστικά στην 20χρονη φοιτήτρια, ένα γεγονός που αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκηση τονίζοντας ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν ολιγώρησε.

Ολοκλήρωσε τη μελέτη, εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα υπερυψωμένων διαβάσεων και κατασκευής νέων πεζοδρομίων που ήρθε με εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας τον Απρίλιο του 2025 και αμέσως μετά εγκρίθηκε από Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις αρχές του Ιουνίου του 2025 και κατέληξε ΦΕΚ έπειτα από έξι μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπου έχουμε μια μεταβολή των συνθηκών, διότι πλέον έχουν προχωρήσει οι συμβάσεις για το έργο κατασκευής των νέων φοιτητικών εστιών, ένα μεγάλο έργο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οπότε και ανακαλείται η παραχώρηση. Γεγονός που σημαίνει ότι ο Δήμος Ηρακλείου, χωρίς την ρητή συναίνεση δεν μπορεί να επιχειρήσει σε αυτό το σημείο το οποίο έχει δεσμευτεί ως εργοτάξιο για το έργο των φοιτητικών εστιών.

Όλα αυτά, από τον Δεκέμβριο και μετά, τέθηκαν υπό το πρίσμα της εργοταξιακής ρύθμισης. Συνεννοηθήκαμε και δυστυχώς μεσολάβησε αυτό το τραγικό περιστατικό το οποίο «είναι πάρα πολύ βαρύ για όλους μας». Όμως αυτό το οποίο προδιαγράφεται, είναι σαφές: Υπερυψωμένη διάβαση μέσα σε ένα επόμενο μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα τα πεζοδρόμια σημάνσεις εντός της εβδομάδας.

Κατά το μείζον, αυτό ικανοποιεί και την αρχική επιδίωξη. Δηλαδή την απρόσκοπτη διάβαση σε ενιαία όδευση από τον ENISA μέχρι τον κόμβο Βουτών, με δυο σημασμένες διαβάσεις, η μια υπερυψωμένη, ακριβώς στην είσοδο του ΙΤΕ. Και αυτό θα γίνει τώρα.

Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συμφώνησε με τον Πρόεδρο του ΙΤΕ Βασίλη Χαρμανδάρη ότι πρέπει να δούμε συνολικά την περιοχή, η οποία αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. «Έχουμε εγκαταστάσεις που δημιουργούν μεγάλες επιβαρύνσεις κυκλοφορικές, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, οι νέες εστίες, οι νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, όλα αυτά δημιουργούν δεδομένα που πρέπει να υπολογιστούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να έχουμε τις σωστές κυκλοφοριακές συνδέσεις.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης από την πλευρά του, ενημέρωσε το ΔΣ για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από την παρούσα Δημοτική Αρχή, καθώς και για τις τεχνικές συναντήσεις με τον ανάδοχο του έργου κατασκευής νέων εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αφού ευχήθηκε περαστικά στην νεαρή φοιτήτρια και ευχαρίστησε τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Νίκο Κονταράκη για τη συμβολή του, αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου κατασκευής πεζοδρομίου και εστίασε στις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής τα έτη 2025 και 2026, και όπως ενημέρωσε,

έπειτα από σειρά συναντήσεων με τη συμμετοχή του αναδόχου του έργου κατασκευής των φοιτητικών εστιών καθώς και εκπροσώπων του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ αποφασίστηκε «η κατασκευή του πεζοδρομίου από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την είσοδο – έξοδο του ΙΤΕ και για δέκα περίπου μετρά μετά, και από εκεί και πέρα ο Δήμος Ηρακλείου,

σε συνεργασία με το ΙΤΕ, θα κατασκευάσει το υπόλοιπο τμήμα συμπεριλαμβανομένης και της υπερυψωμένης διάβασης πεζών μπροστά από τον κόμβο, όπως έχει προγραμματιστεί από το 2025. Εισήγηση η οποία έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ένα από τα θέματα της Συνεδρίασης».

Όπως τόνισε, έπειτα και από συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον Τεχνικό Διευθυντή του ΙΤΕ, βρέθηκε ο τρόπος ώστε μέσα στον επόμενο ένα μήνα να έχει ολοκληρωθεί η υπερυψωμένη διάβαση και το πεζοδρόμιο, μήκους 200 μ.. Επίσης, ανέφερε ότι το Τμήμα Κυκλοφορίας της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει τα έργα της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και εντός της εβδομάδας αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί.

Ως προς το κομμάτι που αφορά το έργο της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΩΡ, οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν ότι με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης που συζητείται σήμερα στο ΔΣ, σε 15 μέρες θε έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα και εντός Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το τμήμα από το ΙΤΕ μέχρι τον ισόπεδο κυκλικό που είναι στον επαρχιακό δρόμο Ηράκλειο – Βούτες.

Ο Πρόεδρος του ΙΤΕ Βασίλης Χαρμανδάρης στην τοποθέτηση του, επεσήμανε ότι η πρόταση της Δημοτική Αρχής καλύπτει πλήρως το Ίδρυμα. Η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, παρά τη γραφειοκρατεία, αντιμετωπίζει το ζήτημα απτά, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συζητείται και το θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτιτικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ» επί της Δημοτικής Οδού Νικολάου Πλαστήρα.»