Στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Ε) θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στην Αθήνα.

Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο αν. Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας οποίος θα ενημερώσει τα Μέλη του Δ.Σ για το σύγχρονο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και την αξιοποίηση συστημάτων εποπτείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης , με τη διπλή ιδιότητά του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης και Προέδρου της ΕΔΕΥΑ, θα κάνει παρεμβάσεις σε σχετικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τη Μελέτη «Κόστος Λειτουργίας των Δήμων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους»,

την «Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα» καθώς και το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το αίτημα παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΕ και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με αντικείμενο: «Κόστος λειτουργίας & βιωσιμότητας (παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί) Κοινωνικών Δομών Δήμων (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» κ.α.

Επιπλέον, στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα ο κ. Μαρινάκης θα έχει θεσμικές συναντήσεις για την προώθηση θεμάτων του Δήμου και της ΕΔΕΥΑ.

Στο Ρέθυμνο θα επιστρέψει το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Ιουλίου και κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Αγγελος Μαλάς.